Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar el rebote de la bolsa

Se aconseja establecer órdenes de protección en estos valores para gestionar el riesgo según los niveles de soporte indicados.

El selectivo español mantiene los 18.000 puntos pese a no romper el rango de contratación desde enero.

El selectivo español fracasa de nuevo a la hora de romper el rango de contratación en el que viene moviéndose desde finales del pasado mes de enero, aunque logra mantener los 18.000 puntos al cierre de cara a la sesión del vencimiento de futuros del mes de febrero en el día de hoy.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también tuvo una jornada de recogida de beneficios de la que vuelve a escaparse otra vez el Russell 2000.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.

2) Endesa: Vamos a entrar en el valor en cuanto veamos que va a cerrar por encima de los 32,82 euros, colocando una orden de protección en los 32,02 euros en base cierres.

3) FCC: Vamos a estar atentos para entrar en el valor si vemos que se hace con los 11,66 euros en base cierres colocando una orden de protección ante la pérdida de los 11,37 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor marca nuevos máximos por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 17,30 euros en base cierres.