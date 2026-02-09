Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad de las caídas

Se recomienda seguir de cerca estos valores por su importante momento técnico y el interés de los inversores.

Inditex, Telefónica, ArcelorMittal y Aena aparecen como valores destacados para invertir, con recomendaciones de entrada y órdenes de protección en niveles clave.

El selectivo español logró frenar las caídas que vimos el pasado jueves y ahora toca ver si podemos volver a cotizar por encima de los 18.000 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense tuvimos una reacción alcista muy potente que hizo que el Dow Jones marcase nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Inditex: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 58 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,30 euros en base cierres.

2) Telefónica: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace con los 3,66 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,57 euros en base cierres.

3) ArcelorMittal: El valor se hace con los 49 euros por lo que hemos entrado en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 48,75 euros en base cierres.

4) Aena: El valor consigue cerrar por encima de los 25,50 euros, por lo que hemos entrado y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 27,12 euros en base cierres.