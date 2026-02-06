Sabadell cae un 4% en bolsa con unos resultados "sin sorpresas" y el anuncio de un nuevo CEO

Marc Armengol será propuesto como nuevo CEO en sustitución de César González-Bueno, marcando una nueva etapa para la entidad.

El banco ha anunciado una recompra de acciones de 800 millones de euros y prevé distribuir unos 4.000 millones a sus accionistas en 12 meses.

El beneficio neto de Sabadell fue de 1.775 millones de euros, un 2,8% menos que en 2024, debido a menores impactos extraordinarios.

Las acciones de Banco Sabadell caen un 4% tras presentar unos resultados de 2025 sin sorpresas y anunciar el relevo en la dirección.

Sabadell lideraba las caídas del Ibex 35 en la sesión de este viernes, después de presentar unos resultados de 2025 que no han sorprendido al mercado y anunciar el nombramiento de un nuevo consejero delegado.

Exactamente, las acciones de la entidad perdían un 4,3%, hasta los 3,125 euros, pocos minutos después de la apertura de la jornada. El golpe ha llegado a superar el 6%.

Así reaccionaba Sabadell a la presentación de sus cuentas. La entidad cerró el ejercicio de 2025 con un beneficio neto de 1.775 millones de euros, un 2,8% menos que en 2024.

Según ha explicado la entidad, la reducción del beneficio se debe a que en 2024 se registraron 109 millones de euros netos de impactos extraordinarios.

De este modo, al aislar estos efectos, el beneficio neto habría aumentado un 3,4%, en línea con unas cuentas sin grandes sorpresas y coherentes con la normalización del ciclo de tipos.

Junto a los resultados, Sabadell ha anunciado una recompra de acciones de 800 millones de euros, ya autorizada por el Banco Central Europeo (BCE), que se iniciará el próximo lunes.

El programa se compone de 365 millones de euros con cargo a los resultados de 2025 y 435 millones procedentes del exceso de capital generado por encima del 13%, reforzando el mensaje de disciplina de capital y de compromiso con la remuneración al accionista.

La entidad ha recordado que esta recompra se suma a los 700 millones distribuidos en dividendos a cuenta de los resultados de 2025, y que se le debe añadir el dividendo de 0,50 euros por acción por la venta de TSB.

En total, distribuirá unos 4.000 millones a sus accionistas en 12 meses.

En el ámbito corporativo, Banco Sabadell abre una nueva etapa. Su consejo de administración ha acordado proponer a Marc Armengol, actual consejero delegado de TSB, como nuevo CEO del grupo, en relevo de César González‑Bueno.

González-Bueno deja el cargo de mutuo acuerdo tras considerar que este es el momento “óptimo” para pasar el testigo.

La elección de Armengol marca un punto de inflexión en la historia reciente del banco. Si se cumplen los plazos previstos, asumirá las riendas de la entidad el próximo mes de mayo, una vez celebrada la junta de accionistas y obtenidas las preceptivas autorizaciones del BCE.

Los analistas de Renta 4 esperaban una “reacción negativa de la cotización, con un mercado exigente”.

Las cifras, explican, “no han supuesto una sorpresa” a pesar de “la lectura positiva del anuncio del programa de recompra de acciones, la reiteración de los objetivos del plan estratégico y unas guías 2026 sin sorpresa”.

Los expertos de Bankinter también consideraban “probable que la cotización corrija en la sesión porque la actividad comercial crece a un ritmo inferior al registrado en tercer trimestre de 2025 y el guidance 2026 parece poco ambicioso”.

Desde un riguroso punto de vista técnico, el comportamiento de los títulos de Banco Sabadell mostraba una estructura claramente alcista en el corto, medio y largo plazo. Tras varios meses de consolidación, el valor desarrolló una continuidad de la tendencia alcista originada desde la zona de los 1,66 euros por acción, apoyándose en sus tres medias móviles más representativas, las de corto, medio y largo plazo.

Este impulso permitió a Banco Sabadell alcanzar, a comienzos de 2026, unos máximos históricos en formato intradiario en la sesión del pasado 6 de enero, en la zona de los 3,484 euros. Precisamente en ese nivel las compras comenzaron a perder fuerza, y, ya durante el mes de enero, se produjo un fuerte correctivo que se llevó por delante cerca del 12% de su capitalización bursátil en poco más de once sesiones.

Evolución de las acciones de Banco Sabadell Eduardo Bolinches TradingView

Este goteo a la baja, en forma de fase correctiva, llevó a Banco Sabadell a buscar apoyo en la zona de los 3,11 euros por acción, un nivel técnico clave. El posterior incremento de la volatilidad permitió a los alcistas reaccionar y enviar el precio hacia los 3,45 euros, aunque sin superar los máximos históricos, dando paso a un movimiento de subida con signos de agotamiento.

En la sesión de ayer, Banco Sabadell cedió un 3,77% antes incluso de presentar sus cuentas y hoy ha abierto con un importante hueco bajista que sitúa el precio por debajo de la directriz alcista trazada desde los mínimos del pasado mes de junio, lo que supone la ruptura de su tendencia alcista de medio plazo.

Es clave que el valor sea capaz de recuperar esta directriz, que pasa actualmente por la zona de los 3,20 euros por acción. De no hacerlo con rapidez, el riesgo de nuevos retrocesos aumentaría de forma notable y el título podría dirigirse hacia los 3,03 euros, donde confluye la media móvil de 200 periodos, un soporte dinámico de gran relevancia.

De este modo, el gráfico de Banco Sabadell comienza a deteriorarse, al haber perdido también el soporte dinámico que aportaban las medias móviles de corto y medio plazo. El aspecto técnico se debilita de manera significativa.

Así, si se mantienen títulos en cartera, conviene vigilar que no se produzca un cierre semanal por debajo del primer soporte horizontal intermedio, situado en los 3,11 euros. Este escenario podría acelerar las caídas hacia la zona de los 3,03 euros e incluso hacia la franja comprendida entre los 3,03 y los 2,97 euros por acción, ampliando los recortes acumulados.

Por el contrario, para que Banco Sabadell recupere la confianza del mercado, será necesario que reconquiste la zona de los 3,20 euros, lo que permitiría pensar en el cierre del hueco bajista generado desde los 3,26 euros. A día de hoy, y salvo una mejora clara y rápida de su estructura técnica, el valor no ofrece un punto atractivo para la toma de nuevas posiciones.