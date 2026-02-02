El Ibex 35 empieza el año como empezó: pulveriza máximos y mantiene la ventaja frente a los grandes de Europa y Wall Street

El Ibex 35 lidera las ganancias entre los principales índices europeos y estadounidenses, sólo igualado por el Nikkei japonés en lo que va de año.

ArcelorMittal, Rovi, Indra y Puig han liderado las subidas en el Ibex 35, mientras que la banca sigue teniendo un peso clave en el índice.

En lo que va de 2026, el índice español ha subido un 4,6%, destacando frente a otros grandes índices europeos y de Wall Street.

El Ibex 35 ha alcanzado un nuevo récord histórico, superando los 18.100 puntos por primera vez al cierre de la sesión.

Nuevo e histórico hito en la Bolsa de Madrid. El Ibex 35 ha conseguido firmar por primera vez una cotización superior a los 18.100 puntos al cierre de la sesión de este lunes.

En concreto, el selectivo español terminaba la primera jornada de febrero alzándose un 1,31% y alcanzando los 18.115,20 puntos.

Este nuevo récord se une a los diferentes logros que se ha anotado el principal índice españoll en este primer mes del año, porque ha sido un comienzo de 2026 brillante en el parqué madrileño.

Entre otras hazañas, el indicador cerraba enero superando por primera vez la cota de los 17.800 puntos a cierre de sesión. El referente bursátil ya lograba superar los 17.700 enteros a mediados del primer mes del año.

Entre logro y logro, el selectivo español deja un muy buen sabor de boca que se une a los grandes resultados conseguidos en 2025.

El Ibex 35 ganó un 49,27% a lo largo del año pasado, ganancias que le convirtieron en uno de los mejores índices del mundo. Además, firmó el segundo mejor cómputo anual de su historia.

Bajo este telón de fondo, el Ibex 35 sigue dando razones para que los inversores confíen en la referencia española de cara al 2026. En lo que llevamos de año, el índice ha avanzado un 4,6%.

En este periodo, el gran protagonista ha sido ArcelotMittal, que se ha anotado una subida del 17,6%. La acerera es el valor que más ha brillado a lo largo de enero.

Nuestro selectivo no ha sido ajeno a los sectores punteros a escala global. La farmacéutica Rovi también ha destacado con su escalada del 13,2% hasta este lunes e Indra sigue atenta al rally del sector de la defensa sumando un 12,5% a su cotización desde que empezó el año.

Puig acompaña a estos valores en la élite de la tabla de ganancias y sus acciones se anotan una subida del 13% durante este primer mes y apenas dos días del año.

Sin embargo, sus títulos solo representan 0,31% del peso del conjunto del Ibex 35. La principal carga de nuestro índice está sustentada por la banca, valores que condicionan aún más su tendencia.

En este sentido, hay que bajar hasta el séptimo lugar del ranking de ganancias para dar con las claves del impulso total del indicador, dónde se encuentra Banco Santander.

BBVA, Banco Santander y CaixaBank son los bancos que más han visto aumentar el valor de su cotización. Los títulos del primero se han alzado un 9,2% desde que empezó 2026.

Siguiendo la estela, Banco Santander ha firmado ganancias del 7,1%. Por su parte, CaixaBank ha sumado un 6,8% en lo que llevamos de año, siendo uno de los valores responsables del gran cierre de enero del Ibex 35 tras convencer a los inversores después de presentar resultados.

Otras de las compañías que más ponderan en el resultado final del selectivo español son Iberdrola e Inditex. La energética se ha alzado un 3,9% en el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el día de hoy. Este tiempo, sin embargo, no ha sido muy fructífero para el gigante del retail gallego. Las acciones de la compañía han retrocedido más de un 23%.

Liderando Europa

Lo que es innegable es que las gestas del índice español le han empujado a esbozar las mejores perspectivas entre sus iguales europeos.

Solo el FTSE 100 británico se acerca a la subida firmada por el Ibex 35. El índice de la Bolsa de Londres se ha impulsado un 4,16% en el lapso en el que el selectivo nacional se alzó un 4,42%.

El resto de referencias europeas se quedan lejos y no logran superar la barrera del 2,5%. Este porcentaje es el que representa el impulso del Mib italiano en lo que llevamos de 2026.

El Dax alemán suma un 1,39% y el Cac francés, el menos prometedor, ha ganado un leve 0,6%.

En relación con otros índices de referencia, el Ibex supera de largo a las ganancias anotadas en Wall Street. Dentro del parqué neoyorquino, es el Dow Jones el que apunta una tendencia más positiva y firma una subida del 1,96%.

El Nasdaq Composite y el S&P 500 casi empatan. En lo que llevamos de 2026 han crecido un 1,46% y un 1,43% respectivamente.

La gran excepción al liderazgo del índice nacional llega desde las plazas asiáticas. El Nikkei empata con el Ibex 35. El selectivo japonés se ha revalorizado un 4,56% en este mes y escaso día.