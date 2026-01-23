Acerinox debe respetar los 13 euros para que la ruptura al alza no se considere fallida

La acción acumula una subida superior al 7% en 2026, tras cerrar 2025 con un avance de más del 42% en bolsa.

Citigroup elevó el precio objetivo de Acerinox a 15 euros por acción, lo que representa un potencial de revalorización superior al 12%.

El valor alcanzó máximos históricos en 13,46 euros y se recomienda vigilar la zona de los 13 euros como soporte clave.

Acerinox debe mantener el nivel de los 13 euros por acción para que la ruptura alcista no se considere fallida.

Wall Street prolongó el jueves las subidas por segunda sesión consecutiva, impulsada por el giro del presidente de EE. UU., Donald Trump, que suavizó su discurso sobre los aranceles a Europa y dejó en segundo plano la posibilidad de hacerse con Groenlandia mediante la fuerza. En Europa, la renta variable mantiene las dudas de cara al cierre semanal de este viernes.

El jueves, el índice cerró en 17.663 puntos tras subir un 1,28% y, en el conjunto de la semana, apenas acumula un avance del 0,1%. En la sesión de hoy, el Ibex 35 tendrá como misión revalidar la figura de rebote y cerrar la novena semana consecutiva con avances. Si analizamos el comportamiento de los valores de su composición, destacan las acciones de Acerinox, que hoy retroceden.

Acerinox ha abonado hoy viernes, 23 de enero, un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 en efectivo, con un importe bruto de 0,31 euros por acción. A su vez, y como hecho positivo, los analistas de Citigroup elevaron ayer jueves el precio objetivo de las acciones de la compañía desde los 14 euros hasta los 15,00 euros por acción, lo que equivale a algo más del 12% de revalorización respecto al cierre de ayer.

Cualquier elevación del tono en materia arancelaria provoca caídas significativas en el precio de las acereras, y así se está produciendo en el valor donde hoy los inversores también están pasando por caja tras los repuntes de las últimas jornadas.

Si analizamos los títulos de la acerera desde un punto de vista técnico, debemos centrarnos en lo ocurrido desde el pasado mes de abril, cuando el valor cotizaba cerca de los 8 euros por acción, una zona clave para el desarrollo de su tendencia principal.

En ese momento se inició una importante e intensa fase alcista que llevó a los títulos a superar varias resistencias importantes, como los 10,70 euros y posteriormente los 12,20 euros, que trataron de frenar su avance durante los últimos meses.

El ejercicio 2025 se saldó con una subida en bolsa de los títulos de Acerinox de más del 42%, y en este ejercicio 2026 sus acciones acumulan ya una revalorización superior al 7%. Este hecho confirma la solidez de la estructura de fondo y refuerza el atractivo del valor dentro del sector.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches TradingView

Lo más relevante, no obstante, es lo sucedido en el corto plazo, ya que Acerinox ha logrado rebotar de forma consistente desde la media móvil de corto plazo, protagonizando un movimiento con origen en los 11,54 euros por acción que llevó al valor a marcar máximos históricos en la jornada de ayer, en los 13,46 euros en formato intradiario y 13,43 euros en formato cierre.

También es importante destacar que en la sesión precedente se abrió un hueco alcista con origen en la zona de los 12,89 euros, que en principio puede considerarse un hueco de continuidad mientras no se anule en las próximas jornadas.

Durante estas últimas dos semanas, Acerinox ha dibujado una zona de resistencia en los 13,18 euros por acción, nivel que logró superar y que, de momento, se mantiene como su actual soporte.

Para que no se produzca un deterioro significativo de su gráfico técnico, Acerinox no debería perder esta zona de los 13,18 euros y, sobre todo, los mínimos de la jornada de ayer en los 13,00 euros por acción. Si esto llegara a ocurrir, el valor tendería a buscar el cierre del hueco alcista y quedarían mermadas las probabilidades de alcanzar nuevos máximos históricos.

Mientras la caída no vaya a más, lo que se está viendo hoy puede interpretarse como un simple ajuste correctivo motivado por los elevados niveles de sobrecompra que acumula el título y por la salida de los inversores que buscaban el dividendo.

Desde el punto de vista operativo, existen bastantes probabilidades de que, si el tono arancelario no empeora, algo imprescindible para que las acereras sigan subiendo, Acerinox pueda revalidar sus máximos históricos en los 13,46 euros.

Un cierre diario o semanal por encima de esa referencia invitaría a tomar posiciones mediante una orden de compra con un primer objetivo en la zona de los 13,75 euros, correspondiente a la anchura del último movimiento lateral, ya que el valor volvería a entrar en subida libre absoluta sin referencias técnicas relevantes por delante.

Si ya tenemos el valor en cartera, se recomienda mantener pero conviene vigilar especialmente la zona de los 13 euros por acción, que no debería perder bajo ningún concepto, ya que de hacerlo su gráfico técnico quedaría claramente dañado y el escape por encima de la última resistencia habría resultado fallido.