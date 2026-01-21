Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad de la corrección

Entre los valores destacados para invertir se encuentran Indra, Repsol, BBVA y Aena, todos en momentos técnicos relevantes y con órdenes de protección recomendadas.

El selectivo español mantiene los 17.400 puntos pese a la caída generalizada en los mercados, aunque existe riesgo de nuevas correcciones.

El selectivo español logra salvar los 17.400 puntos en una sesión de caídas generalizadas en todos los mercados y deja abierta la posibilidad de seguir cayendo.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense comienza la semana con correcciones importantes con la nueva excepción del Russell 2000 que vuelve a cerrar en positivo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Indra: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 60 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 56,15 euros en base a cierres.

2) Repsol: El valor está peleando por romper al alza la media móvil de medio plazo que pasa por los 15,70 euros, por lo que vamos a entrar si vemos que de cara al cierre se consigue dicho precio, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,32 euros en base cierres.

3) BBVA: El valor se hace con los 21 euros, y quedan confirmados con un segundo cierre, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 20,58 euros en base cierres.

4) Aena: El valor está a punto de marcar cierres por encima de los 25,50 euros, por lo que entraremos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 25,08 euros en base cierres.