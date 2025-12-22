Telefónica necesita recuperar el nivel crítico de los 3,50 euros para devolver la confianza

El valor se mantiene bajo presión bajista tras la fría recepción del plan estratégico y cuatro meses consecutivos de caídas en bolsa.

Técnicamente, la acción necesita recuperar los 3,50 euros para restaurar la confianza y evitar mayores descensos, cuyo siguiente soporte está en 3,33 euros.

La firma del ERE para las siete filiales de Telefónica supondrá la salida de al menos 4.539 empleados, un 25,4% menos de lo inicialmente previsto.

Telefónica sigue en caída y sus acciones han perdido el soporte de los 3,41 euros, situándose en niveles mínimos desde abril de 2024.

El Ibex parte hoy desde los 17.169,8 puntos, tras subir el pasado viernes un 0,21%. Quedan solamente seis sesiones antes de terminar el ejercicio 2025, con grandes intenciones de seguir escalando posiciones después de marcar la semana pasada nuevos máximos históricos. Si miramos a la parte baja de la tabla, destaca por su comportamiento negativo de las acciones de Telefónica, que ocupan las últimas posiciones del selectivo.

Telefónica continúa sin encontrar suelo tras la fría recepción del plan estratégico presentado hace un mes. La cotizada encadena ya cuatro meses de caídas continuadas. En septiembre, el valor de sus acciones cayó un 3,94%; en octubre, apenas un 0,24%; pero durante noviembre el retroceso fue de casi el 15% y en diciembre la caída acumulada supera ya el 5%.

La cúpula de Telefónica y los sindicatos mayoritarios, UGT, CC OO y Fetico-Sumados, firmarán este lunes 22 el Expediente de Regulación de Empleo para las siete filiales del grupo, que contempla una salida mínima de 4.539 empleados, tras casi un mes de negociaciones entre empresa y representantes sindicales.

La cifra final de salidas supone una rebaja del 25,4% respecto a las 6.088 bajas planteadas al inicio de las negociaciones y representa un 26,3% de la plantilla total de las siete filiales afectadas, que asciende a 17.248 empleados.

Técnicamente, si observamos el gráfico de Telefónica, se aprecia que el valor, en el largo plazo, mostró signos de una gran fortaleza al desarrollar una secuencia y pauta de mínimos y máximos crecientes, en una tendencia alcista que solo fue quebrantada durante un ajuste correctivo producido en los últimos meses de 2024.

La estructura de fondo permaneció intacta y muy alcista hasta que el valor alcanzó los máximos de este ejercicio 2025 durante el pasado mes de agosto, en la zona de los 4,69 euros por acción.

Fue a partir de ese momento cuando los títulos de Telefónica iniciaron un declive muy intenso y el valor no ha levantado cabeza prácticamente desde entonces. En un primer momento, las caídas llevaron al precio a tantear el soporte de los 4,12 euros por acción, donde los alcistas reaccionaron, aunque los bajistas volvieron a imponerse durante los primeros compases del mes de noviembre.

Sin embargo, fue en la jornada del pasado 4 de noviembre cuando Telefónica recibió un golpe definitivo, al abrir un importante hueco a la baja con origen en los 4,115 euros por acción. Este movimiento llevó al valor a marcar mínimos multianuales, situándose en niveles no vistos desde abril de 2024.

Evolución de las acciones de Telefónica Eduardo Bolinches TradingView

Este golpe de los bajistas ha enviado a los títulos de Telefónica por debajo del último nivel de referencia de proporcionalidad Fibonacci, es decir, por debajo del 61,80% del último gran tramo alcista, perdiendo la zona de los 3,58 euros por acción. Se trata de una clara señal de dominio bajista mientras este nivel no sea recuperado de forma rápida y contundente.

En el corto plazo más inmediato, se observa que Telefónica ha venido dibujando un comportamiento lateral desde la zona de los 3,42 euros por acción en la parte baja y los 3,62 euros en la parte alta del rango.

Alcistas y bajistas han mantenido una lucha constante desde principios de noviembre, los primeros intentando recuperar parte del hueco bajista mencionado y los segundos presionando para prolongar las caídas. Finalmente, los bajistas están imponiendo su criterio tras la pérdida del soporte de los 3,41 euros en la sesión de hoy.

Si la caída continúa, el siguiente soporte se sitúa en la zona de los 3,33 euros por acción. Se trata de un nivel intermedio importante que debería frenar el descenso, y que constituye el último punto que permitiría mantener títulos de Telefónica en cartera si ya se es accionista, puesto que su pérdida abriría la puerta a caer hacia niveles sensiblemente inferiores.

Para volver a confiar en el valor será necesario que Telefónica recupere con rapidez la zona de los 3,42 euros y, al menos, los 3,50 euros por acción. En ese escenario, el título devolvería una cierta neutralidad y permitiría plantear un movimiento hacia resistencias próximas a los 3,60 euros por acción. Los altos niveles de sobreventa desvelan que hay bastantes probabilidades de acometer un rebote técnico en breve.

Por tanto, en estos momentos Telefónica es un valor a vigilar. Si se tiene ya en cartera, conviene fijar una orden de protección que situaremos en la pérdida de los 3,33 euros.

Si no se está dentro, esperar a que el precio reconquiste al menos los 3,50 euros antes de introducir órdenes de compra con objetivo en la zona de los 3,60 euros. Hasta entonces, deberemos extremar la prudencia ya que se ha convertido en un valor especialmente peligroso, y lo será todavía más si no logra reaccionar con rapidez.