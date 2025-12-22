Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

BBVA, Santander, CaixaBank e IAG destacan por su momento técnico, con estrategias de inversión basadas en órdenes de protección ante pérdidas.

El selectivo español logra marcar nuevos máximos históricos a falta de seis sesiones para terminar el ejercicio 2025.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense logró reaccionar al alza para minimizar el saldo negativo de la semana y ahora toca ver qué enfoque tenemos tras el vencimiento de opciones y futuros del viernes pasado.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,15 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,61 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,82 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor confirma dos cierres consecutivos por encima de los 10 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,18 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,72 euros en base cierres.