El Ibex 35 sube un 2,1% en noviembre y afronta el último mes de 2025 con una rentabilidad anual del 41%

El oro subió un 4,34% en noviembre, mientras que el bitcoin se desplomó un 16%, y la prima de riesgo española cayó por debajo de los 50 puntos básicos por primera vez desde 2009.

Las expectativas de una bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. han impulsado la recuperación de los mercados bursátiles globales.

La subida semanal del Ibex 35 alcanzó el 3,47%, liderando las alzas entre los principales índices europeos, en una semana marcada por baja actividad debido al festivo de Acción de Gracias en EE.UU.

El Ibex 35 cerró noviembre con una subida del 2,11%, acumulando una rentabilidad anual del 41,2% y encaminándose a su segundo mejor año histórico.

El Ibex 35 ha cerrado noviembre con una subida del 2,11%. El avance, el quinto mensual consecutivo, amplía la rentabilidad anual hasta el 41,2%.

Si ahora mismo terminase el ejercicio –todavía restan 23 jornadas bursátiles– 2025 sería el segundo mejor año para el Ibex 35. Sólo la subida de 1994, del 54,2%, es superior.

El selectivo de la Bolsa española ha logrado cerrar noviembre en positivo gracias a la recuperación vivida esta última semana.

La subida semanal ha sido del 3,47% y se ha producido tras haber caído un 3,21% en la anterior.

En la sesión de este viernes el avance se ha limitado al 0,06%, hasta los 16.371 puntos.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

Aunque por la mínima, el Ibex 35 se ha sumado a las alzas del resto de principales índices europeos, que han finalizado la jornada con avances de entre el 0,05% y el 0,4%.

A pesar de ello, el índice nacional ha liderado las alzas semanales.

En el acumulado de las últimas cinco jornadas, el Dax alemán ha repuntado un 2,87%; el Cac 40 francés, un 1,6%; el FTSE 100 británico, un 1,7%, y el FTSE Mib italiano, un 26,4%.

El final de la semana ha estado marcado por la escasa actividad debido a la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos. El jueves Wall Street permaneció cerrado y este viernes sólo operará durante media sesión.

Los grandes índices de la Bolsa de Nueva York afrontaban una sesión a medio gas en positivo.

Las subidas semanales del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite superan el 2% a pesar de que la semana ha sido más corta de lo habitual.

La recuperación de las bolsas se explica por el cambio en las expectativas sobre la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Según los datos de LSEG, el mercado da ahora una probabilidad del 80% a que el banco central reduzca los tipos de interés 25 puntos básicos en la reunión que celebrará los días 9 y 10 de diciembre.

El viraje en las expectativas llega después de varias semanas en las que los mensajes de la Reserva Federal han ido cambiando el foco desde la lucha contra la inflación hacia la necesidad de no asfixiar el crecimiento.

Gran parte del giro se debe a recientes declaraciones de altos responsables de la institución, como el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, que ha descartado un ajuste adicional a corto plazo”.

Al mismo tiempo, los datos macroeconómicos más recientes —ventas minoristas por debajo de lo esperado y una caída en la confianza del consumidor— sugieren una desaceleración de la economía estadounidense.

Y ello justificaría una nueva bajada de tipos.

A la espera de la decisión de la Fed, los inversores centran su atención en el Black Friday y en el Cyber Monday, eventos que dan inicio a la campaña navideña de compras y que pueden ofrecer pistas sobre la evolución del consumo privado en Estados Unidos.

Los analistas de Renta 4 destacan también “la intención de Trump de intensificar su lucha contra la inmigración, así como la decisión de Japón de emitir más deuda a corto plazo para financiar su nuevo plan de estímulo”.

El euro retrocedía frente al dólar y se cambiaba a 1,156 billetes verdes. La divisa comunitaria sumaba un 0,27% en noviembre.

El precio del petróleo Brent cedía levemente este viernes. Con esta caída, el descenso mensual del crudo de referencia en Europa llegaba al 3,3%. Es el cuarto mes consecutivo de descensos.

La pérdida mensual del West Texas Intermediate era del 3,4%.

La subida que el oro registraba en noviembre era del 4,34%, hasta los 4.175 dólares por onza, mientras que el bitcoin se desplomaba un 16%. Este puede ser el peor mes para la criptodivisa desde 2022.

La rentabilidad de la deuda pública estadounidense vuelve a descender en noviembre y el interés ofrecido por los bonos estadounidenses a 10 años se situaba por debajo del 4% por primera vez en más de un año.

Por el contrario, el interés de la deuda alemana al mismo plazo escalaba posiciones hasta rozar el 2,7%.

El del bono español al mismo plazo también se ha elevado, pero en menor proporción, lo que ha hecho que la prima de riesgo de España cayese, a mediados de mes, por debajo de los 50 puntos básicos. No ocurría algo así desde 2009.