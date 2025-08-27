Wall Street contiene la respiración pendiente de Nvidia: el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq no se mueven

Wall Street contiene la respiración antes de que Nvidia presente sus resultados. Los principales índices de la Bolsa de Nueva York prácticamente no se movían en la apertura de la sesión de este miércoles. Al cierre, el gigante tecnológico publicará sus cuentas.

El Dow Jones subía un 0,14%, hasta los 45.483,4 puntos, y el S&P 500, un 0,02%, hasta los 646,54 puntos. Al mismo tiempo, el Nasdaq Composite cedía un 0,11%, hasta los 21.520,42 puntos.

El fabricante de chips, principal culpable de la subida que Wall Street registra desde 2023, presentará los resultados del segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2026 una vez haya finalizado la sesión.

Los inversores escudriñarán las cuentas y cualquier comentario del equipo gestor en busca de señales de desaceleración. En cualquier caso, analistas e inversores esperan que Nvidia haya superado, una vez más, las previsiones de Wall Street.

Sin embargo, tras crecer a ritmo de triple dígito, el margen por el que Nvidia supera las estimaciones es cada vez más estrecho.

Según los datos de LSEG, el consenso espera que los ingresos de Nvidia hayan crecido un 53,2%, hasta los 46.020 millones de dólares. El repunte es muy inferior al del 122% registrado en el mismo periodo del año anterior.

A su vez, las previsiones apuntan a que el beneficio por acción habrá sido de 1,01 dólares, un 48% más.

“La demanda se mantiene fuerte y, aunque existen obstáculos como los aranceles de EEUU, las tensiones con el Gobierno chino y una paralización temporal en la producción del chip H20, la confianza en la compañía persiste”, señalan los analistas de eToro.

“En el trimestre actual, las megacaps estadounidenses han acelerado su gasto de capital en IA tras otra ronda de sólidos resultados, y gran parte de esa inversión fluirá directamente hacia Nvidia”, añaden los mismos expertos.

Y esto, opinan, “es una señal positiva no solo para los resultados de esta semana, sino también para las perspectivas de la compañía en los próximos trimestres”.

Los mismos expertos consideran que “China sigue siendo un riesgo importante”.

En este sentido, alertan de que “los informes de parones en la producción del chip H20, tras la resistencia de Pekín a las exportaciones autorizadas por EEUU complican el relato. Cualquier avance, o su ausencia, podría afectar el sentimiento”.

Por su elevada presencia en el S&P 500 –es la compañía con más peso en el índice- los resultados de Nvidia pueden impactar, para bien o para mal, en Wall Street.

Los mercados de opciones descuentan un movimiento del 6% –equivalente a unos 260.000 millones de dólares de capitalización– en cualquier dirección, es decir, al alza o a la baja.

Los analistas de Bankinter anticipan que “la tensión aumentará a lo largo de la sesión hasta comprobar si el mercado se siente satisfecho con sus resultados”.

No en vano, “Nvidia es la compañía más grande del mundo y sus resultados son un termómetro de la demanda de IA”.

Nvidia (-0,77%) lideraba las caídas del Dow Jones en los primeros minutos de negociación de este miércoles. Otras compañías estrechamente relacionadas con esta tecnología, como Microsoft, Meta, Broadcom o AMD perdían entre un 0,1% y un 0,9%.

En el Dow Jones también destacaban las pérdidas de Caterpillar (-0,44%) y Boeing (-0,27%), mientras que las mayores alzas eran las de Salesforce (+1,27%), UnitedHealth (+1,15%) y Nike (+0,79%).

Por otro lado, las acciones de Cracker Barrel repuntaban un 6,5%. El mercado aplaudía la decisión de la cadena de supermercados de volver a utilizar su antiguo logo, en el que aparece un hombre sentado junto a un barril.

A la vez, MongoDB se disparaba un 29,8% una vez que el diseñador de software ha mejorado sus guías para este ejercicio.

Abercrombie & Fitch restaba un 0,83% a la vez que Kohl’s se disparaba un 19,94%. Ambas cadenas minoristas han presentado resultados.

Batalla legal por la Fed

La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, a la que el presidente Donald Trump lleva días hostigando y acusando de fraude, presentará una demanda contra el despido que le ha notificado por carta el propio mandatario, según anunció este martes el abogado de la economista.

"El presidente Trump no tiene autoridad para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook", ha explicado el abogado de la economista en un comunicado.

El lunes Trump cumplió sus amenazas de despedir a Cook si no renunciaba al cargo y publicó además la carta que le envió, en la que asegura que "hay suficiente razón para creer que usted puede haber hecho declaraciones falsas sobre uno o más acuerdos hipotecarios".

Tras la publicación de la carta de despido Cook reiteró su intención de no abandonar su puesto.

El republicano, por su parte, ha afirmado estar preparado para enfrascarse en una batalla legal con la gobernadora y ha insistido nuevamente en su destitución por su falta de integridad.