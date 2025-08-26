Calma tensa en Wall Street tras el último ataque de Trump a la Reserva Federal

Wall Street iniciaba con tendencia mixta la sesión de este martes, en la que la atención recae en la Reserva Federal (Fed) después de que la Casa Blanca haya despedido a Lisa Cook, gobernadora del banco central estadounidense.

El Dow Jones bajaba un 0,02%, hasta los 45.276,77 puntos; mientras que el S&P 500 subía un 0,02%, hasta los 6.440,82 puntos, y el Nasdaq Composite, un 0,04%, hasta los 21.448,38 puntos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este lunes a Cook, a la que el Gobierno ha decidido investigar por un posible fraude hipotecario.

En una carta publicada por el republicano en su red Truth Social, el presidente invoca el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913 y declara: "Está usted eliminada de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con efecto inmediato".

"Hay suficiente razón para creer que usted puede haber hecho declaraciones falsas sobre uno o más acuerdos hipotecarios", escribe Trump, que argumenta que Cook firmó dos hipotecas para una "residencia primaria" en dos estados diferentes en dos semanas.

Un presidente estadounidense puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed pero solo por causa justificada, que suele implicar mala praxis o un comportamiento delictivo, pero nunca un desacuerdo en materia de política monetaria.

La ofensiva contra Cook, que fue nominada para el cargo por el expresidente demócrata Joe Biden, se suma a la presión que la Administración Trump está ejerciendo sobre la Fed y su presidente, Jerome Powell, a quien reclama bajar los tipos.

“Antes solo había palabras y amenazas. Ahora, el hecho de que se haya implementado una decisión concreta ha atraído la atención de la comunidad inversora aún más que antes”, señalan los analistas de Andersen Capital Management, según recoge Reuters.

Los mercados dan un 86,5% de posibilidades a que la Fed baje los tipos de interés en septiembre.

¿Bajada de tipos en septiembre?

Las probabilidades se han elevado en los últimos días, después de que Powell dejase la puerta abierta a un recorte en su discurso en el simposio de banqueros centrales de Jackson Hole (Wyoming).

Además, Stephen Miran, nominado por Trump para ocupar la vacante dejada por Adriana Kugler, podría incorporarse a la Fed. Su llegada dependerá de la confirmación del Senado.

"Es muy difícil defender un recorte de tasas actualmente... porque los datos económicos no indican uniformemente que la economía está bajo gran presión", consideran también en Andersen Capital Management.

Los próximos datos de inflación y de empleo podrían hacer que las expectativas de los inversores sobre los tipos de interés cambien.

El viernes se publicará el índice de precios del consumo personal de Estados Unidos de julio. Conocido como PCE, es la variable de precios más seguida por la Fed para medir la inflación.

Los analistas esperan que el crecimiento interanual del PCE se haya mantenido en el 2,6% y que el de su subyacente haya repuntado una décima, al 2,9%.

Habrá que esperar hasta el 5 de septiembre para conocer los datos oficiales de empleo de agosto.

Lo que sí se conocerá este martes es el índice de confianza de los consumidores de EEUU, elaborado por la consultora the Conference Board. Correspondiente al mes de agosto, que se espera que haya caído ligeramente con relación a su lectura de julio.

Resultados de Nvidia

En Wall Street también se esperaban los resultados de Nvidia. El gigante tecnológico informará de sus cuentas el miércoles una vez termine la jornada en el parqué neoyorquino.

El consenso estima unos ingresos del segundo trimestre ligeramente por encima de 46.000 millones de dólares y un beneficio por acción de 1,01 dólares.

De cumplirse estas previsiones, los ingresos habrían crecido un 54% y el beneficio, un 48%.

“Nvidia se encuentra en una posición altamente envidiable como fabricante de hardware de referencia y es poco probable que eso cambie a corto plazo”, señalan los analistas de eToro.

“Incluso cotizando con una valoración exigente, los inversores siguen dispuestos a pagar por la expectativa de que Nvidia continúe liderando el crecimiento de la IA”, añaden.

En los primeros compases de la sesión de este martes, Nvidia subía un 0,06%.

Las mayores alzas del Dow Jones eran las de IBM (+1,56%), Boeing (+1,37%) y Cisco (+0,92%). Al mismo tiempo, Apple (-0,79%), Chevron (-0,44%) y Amazon (-0,39%) sufrían las mayores caídas.

Más allá del índice, Advanced Micro Devices avanzaba un 2,6% después de que Truist Securities mejorara la calificación de las acciones del fabricante de chips desde "mantener" a "comprar".

Interactive Brokers repuntaba un 3%. La plataforma de inversión formará parte del S&P 500 a partir del 28 de agosto.

EchoStar se disparaba un 76,49% después de que el gigante de las telecomunicaciones AT&T anunciase que adquirirá algunas licencias de espectro inalámbrico por un valor de 23 mil millones de dólares.