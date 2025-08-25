Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de la reacción alcista

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

El selectivo español marcó el pasado viernes nuevos máximos multianuales por encima de los 15.400 puntos, aunque no pudo mantenerlos en base cierres y ahora toca esperar a ver qué rumbo toma el mercado.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también reaccionó de manera alcista a las palabras de Powell en Jackson Hole, aunque solo el Dow Jones logró marcar nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) CaixaBank: El valor se hace con los 7,80 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,67 euros en base cierres.

2) Solaria: El valor marca nuevos máximos anuales y se hace con los 11,49 euros en base cierres, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 12,30 euros.

3) BBVA: El valor marca nuevos máximos y por ello hemos entrado al confirmar los 14,90 euros al cierre y colocando una orden de protección ante la pérdida de los 16,13 euros en base cierres.

4) Mapfre: El valor marca nuevos máximos por encima de los 3,63 euros y por ello hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,80 euros en base cierres.