Iberdrola se aproxima al soporte técnico de los 16,37 euros que debería detener su caída

Los mercados de renta variable se preparan para el final de agosto con una semana llena de eventos económicos y anuncios de empresas. Las expectativas de un pronto recorte de tipos de interés en Estados Unidos están en aumento.

A pesar del optimismo en Wall Street, el viernes la jornada está siendo bajista en los mercados europeos, con un Ibex 35 donde los inversores parecen estar aprovechando las recientes subidas de muchas acciones para tomar beneficios. En la parte baja de la tabla destaca el comportamiento correctivo de las acciones de Iberdrola.

El valor corrige hoy lunes, a pesar de haber dado un paso adelante decisivo para la puesta en marcha de su gran parque eólico marino East Anglia 3, ubicado frente a la costa de Suffolk (Reino Unido), en el Mar del Norte. La compañía ha culminado la instalación de la cimentación de la subestación marina del proyecto, todo ello a través de su filial británica Scottish Power.

Además, en las últimas horas también se ha sabido que Iberdrola, a través de su filial Avangrid, ha firmado un importante contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) con la estadounidense SmartestEnergy para el suministro asociado a dos de sus proyectos eólicos en New Hampshire (Estados Unidos). Con este movimiento, la eléctrica reafirma su apuesta por la creación de importantes proyectos renovables.

A todo esto se suma un aumento de precio objetivo por parte de los analistas de Berenberg, que la semana pasada incrementaron su valoración desde los 14 euros hasta los 17,50 euros, aunque no emitieron recomendación alguna sobre el valor.

Técnicamente y si analizamos su gráfico, vemos que los títulos de Iberdrola mantienen un sesgo claramente alcista tanto en el medio como en el largo plazo. Una sucesión de mínimos crecientes y también de máximos ascendentes ha venido acompañando al precio desde prácticamente finales de 2023 hasta el momento actual, formando varias ondas alcistas que han permitido una apreciación significativa del precio de sus acciones.

Evolución de las acciones de Iberdrola Eduardo Bolinches Tradingview

El único periodo de latencia o consolidación de niveles, aunque extenso —desde octubre de 2024 hasta bien entrado 2025—, ha permitido al valor seguir avanzando de manera clara y mantener la estructura de mínimos crecientes. Esta evolución llevó a la cotización a marcar máximos históricos en la jornada del pasado viernes, en formato intradiario, en los 16,785 euros.

Precisamente en esa sesión se dejó una figura de estrella del atardecer o estrella de la noche con implicaciones bajistas. Sin embargo, la presencia del soporte horizontal en la zona de los 16,37 euros podría comenzar a detener su deterioro en el corto plazo.

Teniendo en cuenta los altos niveles de sobrecompra acumulados en el valor, la caída de hoy encaja dentro de una corrección normal y habitual en un proceso alcista de fondo. Esta fase de ajuste puede servir para liberar presión compradora y dar mayor solidez al movimiento de rebote.

De este modo, cualquier acercamiento a la zona de los 16,37 euros permitiría iniciar una compra parcial en el valor de, como máximo, un tercio de lo que normalmente destinemos a este tipo de activos, si el objetivo es buscar un rebote técnico de corto plazo. En este caso, la orden de protección se situaría por debajo de los mínimos semanales previos, es decir, por debajo de los 16,16 euros.

Si la visión de inversión es de medio plazo, la misma compra se realizaría en el soporte comentado, con el mismo porcentaje, es decir, un tercio de lo habitual. En caso de que la zona de apoyo no aguantara, es decir, si cedieran los 16,37 euros, esperaríamos a que el valor descendiera hacia la zona de los 16 euros para introducir una nueva orden de compra de otro tercio de la posición, buscando un nuevo rebote hacia los 16,37 euros.