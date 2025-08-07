Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de la reacción alcista

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.

El selectivo español se hace fuerte y se acerca a la zona de los máximos anuales a falta de dos sesiones para terminar la semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también recupera posiciones en un intento de volver a tentar nuevos máximos históricos en breve.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) CaixaBank: El valor se hace con los 7,80 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,17 euros en base cierres.

2) Solaria: El valor marca nuevos máximos anuales y se hace con los 11,49 euros en base cierres, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 11,17 euros.

3) BBVA: El valor marca nuevos máximos y por ello hemos entrado al confirmar los 14,90 euros al cierre y colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,57 euros en base cierres.

4) Mapfre: El valor marca nuevos máximos por encima de los 3,63 euros, por lo que entraremos en él si quedan confirmados en el día de hoy colocando una orden de protección ante la pérdida de los 3,56 euros en base cierres.