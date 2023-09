ArcelorMittal amenaza de nuevo con perder su soporte más relevante

Jornada de resaca hoy jueves, después de la decisión de la Reserva Federal estadounidense de realizar una pausa en los tipos de interés. Aunque lo que realmente está penalizando a los mercados es la anticipación de otra subida antes de que acabe el año.

Ante este escenario, los inversores han optado por las ventas. Si nos enfocamos en el Ibex 35, las acciones de ArcelorMittal son de las más penalizadas en los primeros compases de la sesión, ya que acumulan además algunos problemas adicionales.

La acerera ha pedido a sus plantas asturianas que se preparen ante una posible desaceleración. Además, la mayoría de las instalaciones de la acerera presentan rendimientos por debajo de las previsiones, lo que ha obligado a la dirección de la compañía a constituir una Comisión Negociadora de un ERTE por causas productivas en varias de sus plantas.

[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]

Su aspecto técnico tampoco es alentador, ya que si observamos su gráfico, el valor es incapaz de formar un rebote sostenido que mínimamente pueda devolver la confianza de los inversores.

Si tenemos en cuenta los máximos alcanzados en marzo de 2023 en los 30,29 euros y su posterior fase de ajuste que llevó al valor a buscar en pocos meses la zona de los 23,50 euros, acumulando una caída de más del 22% en ese tiempo, no hemos visto reacciones alcistas significativas.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches ProRealTime

Se han observado rebotes puntuales que, como mucho, han alcanzado niveles de corrección proporcional Fibonacci correspondientes al 38,20% de todo el tramo bajista que estamos comentando, pero un hecho muy relevante es que ninguno de esos impulsos ha superado los máximos del impulso precedente, lo que muestra un síntoma de debilidad muy claro.

Así pues, si estamos comprados, deberemos estar muy pendientes del soporte de esos 23,50 euros, cuya pérdida nos enviaría directamente a buscar niveles sensiblemente inferiores, ya que el siguiente apoyo lo encontramos en la zona de los 22,15 euros.

[La cartera de acciones de Eduardo Bolinches para la sesión de hoy]

Para que el valor nos genere alguna señal de compra, deberemos ver niveles de cierre por encima de los 25,65 euros por acción, en cuyo caso ya se situaría por encima de zonas de relevancia técnica como su media móvil de 200 sesiones y también rompería esa secuencia de máximos decrecientes, pero todavía estamos lejos de esos niveles.

Hasta que el valor no logre superar los mencionados 25,65 euros, es preferible no acometer compras por todos los argumentos expuestos con anterioridad y esperar a que mejore su situación técnica y fundamental, ya que el peligro que corremos es bastante elevado y el rating rentabilidad-riesgo no es aceptable.