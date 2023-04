Un trimestre complaciente para el riesgo

Los mercados nos han dejado una impresión bastante distorsionada de lo que está pasando en el mundo. El termómetro del optimismo del inversor ha revertido desde un muy mal 2022 a una zona en la que habitualmente se ubica el optimismo. ¿Están sincronizados economía y mercados?

Un vistazo rápido nos permite observar que los activos de riesgo se han movido sincronizadamente al alza. En Estados Unidos, el Nasdaq fue el índice más destacado, rompiendo una racha perdedora de cuatro trimestres con el mayor repunte de los últimos diez.

En Europa, la evolución ha sido todavía más notable, rozando el sobresaliente tanto en términos relativos -hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar una performance tan destacada respecto al S&P500- como en términos absolutos -con la excepción del Reino Unido todas las bolsas importantes se han situado en dobles dígitos-.

Este es el guion predecible y apacible, el que seguramente leerán en los resúmenes de mercados con el habitual estilo complaciente. Una lectura entre líneas ayudará a entender el contexto de lo que está pasando realmente.

Las bolsas han subido en un contexto de muy bajo crecimiento real en el que el fantasma de la estanflación sigue rondando y en el que las compañías han dado el peor outlook de beneficios en mucho tiempo. Resulta complicado conjugar crecimientos endémicos con subidas de la renta variable, pero es lo que suele ocurrir en períodos pre recesión.

Si el crudo baja no es por una dinámica antiinflacionaria, sino por debilidad en la demanda

La misma lectura que nos dan las materias primas exceptuando el oro, que ha tenido su mejor mes en marzo desde 2020 apoyado por la debilidad del dólar y el temor a una crisis bancaria. Si el crudo baja no es por una dinámica antiinflacionaria, sino por debilidad en la demanda. Misma sensación que se aprecia en las materias primas industriales (cobre, hierro o níquel), incluso en las asociadas a la taxonomía verde (litio).

Que las tecnológicas hayan batido de la forma que lo han hecho al resto de sectores con el viento de cara que suponen mayores tipos de interés es otro síntoma de que algo no funciona. Lo curioso es que el value lo estaba haciendo bien hasta que nos hemos topado con la crisis bancaria, que ha hundido literalmente el rendimiento de los bancos.

La forma en la que se ha echado arena sobre este incendio es muy indicativa del nivel de nerviosismo predominante en los bancos centrales. La consigna ha sido sospechosamente coincidente: aplicar viejas recetas antes de que el muerto de 2008 resucite. Y créanme que ha estado a punto de suceder.

Este es un punto que debería preocupar porque la actuación de los bancos centrales calmando ánimos es una cosa y lo que pueda ocurrir en el corto plazo es otra. Lo cierto es que el inversor ha virado en su visión del riesgo. El flujo de dinero en los fondos de inversión ha sido ha acabado el trimestre con un signo contrario a la bolsa, saliendo dinero de manera continuada en las últimas semanas.

Que las tecnológicas hayan batido de la forma que lo han hecho al resto de sectores con el viento de cara que suponen mayores tipos de interés es otro síntoma de que algo no funciona

Las curvas de gobiernos, invertidas o planas, eran una clara señal de recesión. Su situación se ha revertido ganando finalmente pendiente, lo que ahonda más en la sensación de que el inversor ya apuesta de manera decidida por una capitulación de los bancos centrales este mismo año. Otra señal negativa.

Lo he comentado en varias ocasiones en esta columna, advirtiendo de lo que ocurre cuando aumenta el descontento social y señalando esta cuestión como una de las más relevantes de cara a 2023. Lo acontecido en Francia me ratifica en la idea de que hay una amenaza de conflicto social en curso que acabará implosionando.

La conclusión del trimestre es ciertamente engañosa. El dinero se ha movido de forma desorientada en medio de un fuerte oleaje provocado por el riesgo que no ayuda a visualizar el corto plazo con claridad.

Me preocupa especialmente la controversia que es ahora mismo la política monetaria por el riesgo que tendría invertir el mensaje de lucha contra la inflación levantando el pie del acelerador de la política monetaria cuando la economía real no puede soportar tipos más altos. No habrá que esperar un trimestre para hacer balance, ya que lo malo que pueda ocurrir lo seguiremos analizando en esta columna.

Sigue los temas que te interesan