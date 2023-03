Las acciones de Inditex se la juegan desde el punto de vista técnica con su media móvil

Inditex ha publicado unos beneficios y niveles de venta de récord. Sin embargo, el mercado le regalaba una penalización del 3,6% momentos posteriores a la apertura hasta marcar mínimos en los 28,12 euros.

Esto implica que la media móvil de medio plazo que está pasando en estos momentos por los 28,29 euros se veía rota a la baja tras ver una apertura que la salvaba decentemente.

De todas formas, siempre digo que lo más importante es no cómo abre un valor sino lo que realmente importa es cómo cierra. Y ahí, el que acabemos viendo hoy un cierre por encima de la media móvil de medio plazo es vital.

En concreto, esta empresa nos tiene totalmente acostumbrados a importantes movimientos en contra de lo que dictaría el sentido común, tanto bajando ante resultados tan buenos como los de hoy o con subidas cuando publica resultados en los que alguna partida se queda corta en cuando a sus expectativas.

Así que lo que estamos viendo no es para sacar ninguna conclusión, y menos todavía si ni siquiera vemos que la pauta de mínimos crecientes se vea amenazada, escenario que no se dará mientras que no veamos cotización por debajo de los 28,11 euros.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches ProRealTime

Tal y como puede ver en el gráfico nos hemos quedado a tan solo un céntimo de euro de ese nivel de precios al marcar los mínimos de la sesión pocos minutos después de la apertura en los 28,12 euros.

De hecho, no descarto que podamos volver a ver a los precios testear dicha zona otra vez a lo largo de la sesión de hoy.

Esto pondría en alta tensión a los inversores puesto que el escenario de ver terminar el precio de la acción por debajo de la media móvil entonces ganaría muchos puntos.

