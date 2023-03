El Ibex 35 encuentra un importante momento de cara al vencimiento de opciones y futuros de la próxima semana

Todavía quedan muchas sesiones para poder asistir a lo que será el primer vencimiento serio del Ibex 35 de los cuatro que nos aguardan a lo largo del año coincidentes con los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Pero eso no quita que echemos ya un vistazo a ver cómo se preconfiguran las opciones, tanto las de compra como las de venta, de cara al vencimiento del próximo viernes 17 de marzo.

Sobre todo ahora que parece que el mercado ha encontrado una piedra en el camino en forma de Jerome Powell al endurecer su discurso en cuanto y tanto nos habla de que las tasas de intereses tendrán que subir más de lo esperado si la inflación no continúa bajando.

[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]

Y eso es obvio que no gustó ayer a los mercados de valores aunque de momento las ventas están bajo control y no están yendo a más en la sesión de hoy.

Sin embargo, hoy volvemos a tener otra cita con él, con Jerome Powell, y parece que va a ser inevitable tener que oír el mismo mensaje, esta vez en el Congreso de Estados Unidos.

Posiciones de las opciones de cara al vencimiento de este mes Eduardo Bolinches

Sin embargo, en el cuadro de posicionamientos de cara al vencimiento de opciones y futuros de este mes de marzo estamos viendo cosas muy interesantes como la práctica inexistencia de opciones de compra hasta el nivel de los 8.800 puntos.

Este dato es preocupante en la medida que podemos pensar que los inversores piensan que no tenemos ningún soporte una vez perdidos los 9.500 puntos. Y en parte tienen razón, pero sin embargo, es precisamente el que tengamos casi 10.000 opciones abiertas en los 9.500 puntos la que nos mantiene cercanos precisamente a ese nivel.

[La cartera de acciones de Eduardo Bolinches para la sesión de hoy]

Pensemos siempre en los inversores profesionales que han vendido esas opciones de venta en los 9.500 puntos y no en los que las han comprado.

Está claro que quienes las han comprado acaban de entrar en beneficios en la medida que buscaban la pérdida de los 9.500 puntos y por lo tanto son bajistas, pero realmente los profesionales son los que están en el otro lado, en el lado de la venta de esas opciones de venta.

Éstos lo que buscaban es que el mercado no pierda los 9.500 puntos. Se ha perdido ese nivel, pero tienen el margen de la prima cobrada precisamente por la venta de esa opción por lo que están muy interesados en que el mercado no se descuelgue más de los precios actuales para no tener que incurrir en pérdidas y procesos de cobertura del riesgo ilimitada que asumirían.

En resumen, muy interesante lo que vamos a ver en las próximas sesiones.

Sigue los temas que te interesan