Un banco chino se desploma un 28% en bolsa tras denunciar la desaparición de su fundador y CEO

La firma financiera China Renaissance Holdings ha anunciado en un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong que no ha podido contactar recientemente con su fundador, consejero delegado y principal accionista, el multimillonario Bao Fan, lo que ha provocado una caída del 28,2% del valor de las acciones de la entidad.

"La compañía no ha podido contactar con el señor Bao Fan, presidente del directorio, consejero delegado y accionista de control de la empresa", ha informado la firma financiera y recoge Europa Press.

A este respecto, la junta directiva de China Renaissance ha señalado que "no tiene conocimiento de ninguna información que indique que la indisponibilidad del señor Bao está o podría estar relacionada con el negocio y/o las operaciones del grupo, que continúan normalmente".

Asimismo, la entidad ha indicado que el comité ejecutivo de China Renaissance, entre los cuales se encuentran dos de los directores ejecutivos de la firma, como Xie Yi Jing y Wang Lixing, seguirá siendo responsable de la gestión y las operaciones diarias de el grupo.

A pesar de que la firma financiera china no ha precisado cuánto tiempo lleva sin tener noticias de Bao Fan, el portal chino de información Caixin señala que el multimillonario no ha acudido a las oficinas de la entidad en los últimos días, mientras que varias personas próximas a Bao aseguraron que este no responde a sus llamadas ni mensajes en redes.

Según el Financial Times, China Renaissance arrastra problemas desde el pasado mes de septiembre, cuando el presidente del grupo, Cong Lin, fue detenido por las autoridades chinas.

En un mensaje enviado este viernes a los empleados de China Renaissance al que tuvo acceso el periódico británico, el responsable de banca de inversión de la firma china, Wang Lixing, trató de aliviar las preocupaciones sobre la desaparición de Bao. "Buen día... Creo que todos han tenido una noche inquieta", dijo Wang, y pidió al personal que "no difunda ni crea rumores".

Ausencias de empresarios chinos

La desaparición de Bao se suma a una larga lista de ejecutivos chinos que han desaparecido temporalmente como parte de la larga campaña anticorrupción del presidente chino Xi Jinping, lanzada poco después de llegar al poder en 2012.

En este sentido, la cadena BBC recuerda las ausencias de notables empresarios chinos como la del fundador del grupo Fosun, Guo Guangchang, quien desapareció durante varios días en 2015, así como la del fundador de Alibaba, Jack Ma, quien también desapareció a finales de 2020.

