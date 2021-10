Las 14 tecnologías que, según BofA, revolucionarán nuestra vida: 6G, hologramas o la minería verde

Ni siquiera hemos asumido como propio el 5G, y ya estamos pensando en el 6G. Esta es una de las 14 tecnologías que van a revolucionar nuestra vida en un futuro no tan lejano, según Bank of America. El banco ha elaborado un informe temático con las megatendencias que los inversores no deberán perder de vista, entre las que destacan la inmortalidad, los hologramas, la minería verde o la captura y almacenamiento de carbono.

El informe ‘To the Moon(shots)! – Future Tech Primer’, de BofA Global Research, se centra en 14 tecnologías radicales que representan actualmente un tamaño de mercado de 330.000 millones de dólares (en el periodo 2019-21) y, potencialmente, podrían alcanzar 6,4 billones de dólares en la próxima década. “Examinar los próximos ‘disparos a la luna’ es más importante que nunca: solo el 1,5% de las empresas crearon el 100% de la nueva riqueza en los mercados de valores globales en los últimos 30 años”, destaca el banco de inversión norteamericano. Estas nuevas megatendencias serían: 6G, interfaces cerebro-ordenador, inteligencia artificial emocional, biología sintética, inmortalidad, humanos biónicos, vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, en inglés), electricidad inalámbrica, hologramas, metaverso, baterías de nueva generación (del litio a las de estado sólido, las de flujo de vanadio o las de iones de sodio), oceantech (o economía azul), minería verde y captura y almacenamiento de carbono. Algunas simples curiosidades que dan cuenta del gran potencial social e inversor que hay en torno a estas temáticas. Con el 6G se podría descargar la base de datos entera de la Biblioteca Pública de Nueva York en apenas 20 segundos. La tecnología del océano podría ser más grande que el PIB de Alemania. La inteligencia artificial emocional podría influir en el 90% de nuestra decisiones. Y los eVTOL podrían estar certificados tan pronto como en 2023. Las 14 tecnologías que los inversores no deben perder de vista. BofA. O, para los seguidores del grupo sueco ABBA, su primera gira mundial con hologramas y reconstrucciones del pasado será el próximo año, en 2022. El futuro ya está aquí en algunos de los casos. Una de las más novedosas (si cabe) es la que tiene que ver con los humanos biónicos. Se trata de la tecnología de aumento que busca extender y ampliar las capacidades físicas humanas. Puede ser invasiva (por ejemplo, implantes) o no invasiva (exoesqueleto). El biohacking es también un campo asociado que consiste esencialmente en aplicar la biología del bricolaje para potenciarse a sí mismo, por ejemplo, con un chip RFID en la mano para pagos sin contacto. Más potencial que riesgos En lo que respecta a la minería verde, la transición desde una economía intensiva en carbono significará pasar a una economía intensiva en metales, recuerdan los expertos de BofA. Las soluciones de minería verde, como la minería de aguas profundas, la agrominería, la extracción de aguas residuales y la minería de asteroides podrían ofrecer soluciones menos contaminantes y destructivas a medida que crece la sed de metales de la economía verde. Principales hitos de estas 14 tecnologías disruptivas. BofA. Con todo, el banco detecta en su informe tres riesgos clave que podrían frenar o detener la adopción de las próximas tecnologías. Por un lado, un desarrollo tecnológico/científico lento o limitado, lo que significa que la tecnología IP no es tan útil o comercialmente escalable, impidiendo su uso en la industria. En segunda instancia, unos “costes prohibitivos que superen los beneficios” e impidan la expansión de la tecnología a la corriente principal. Y, en tercer lugar, una regulación que limite la aplicabilidad de una tecnología. Pese a ello, BofA confía -y mucho- en el potencial de desarrollo de estas 14 tecnologías, que podrían mover cantidades ingentes de dinero. “Mañana puede ser demasiado tarde”, azuza a los inversores. Sigue los temas que te interesan Banca Bolsa Fondos de inversión Wake Up - Digitalización Wake Up - Sostenibilidad Wake Up Spain