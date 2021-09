El sector tecnológico y su importante papel para el avance de tendencias postpandemia

Los desequilibrios entre la demanda y la oferta y el éxito variado en todo el mundo de las vacunas contra la Covid-19, entre otros factores, pueden conseguir superarse gracias a los impulsores tecnológicos a largo plazo.

El sector tecnológico es clave para que tendencias aceleradas por la pandemia, como el Cloud Computing (o computación en la nube) la Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) o la Inteligencia Artificial (IA) puedan seguir avanzando, en el contexto de mayores valoraciones en algunas áreas y mayor regulación en otras.

Casi todas las empresas están bajo la amenaza persistente de la disrupción digital. Los líderes empresariales de éxito son aquellos que exploran constantemente las posibilidades de la transformación digital: aplicación estratégica de tecnologías para mejorar la experiencia del cliente, aumento de la eficiencia operativa, creación de nuevos modelos de negocio digitales y adaptación a las amenazas. La inteligencia artificial (IA) y el IoT serán los dos impulsores más importantes de la disrupción digital.

Los fondos de la categoría sectorial VDOS de TMT que invierten su cartera en compañías cuya actividad principal está relacionada con semiconductores, software, hardware, comunicaciones, medios de comunicación, telecomunicaciones y otros servicios IT, se revaloriza en el año un 18,75%. Es la quinta categoría más rentable, dentro del grupo de fondos sectoriales, y está entre las veinte más rentables, desde comienzos de año.

De esta categoría, se ha hecho una selección de los fondos que, denominados en euros y contando con la calificación de cinco estrellas de VDOS y un requerimiento de aportación mínima de hasta 6.000 euros, registran el menor dato de volatilidad a un año.

El menos volátil de esa selección es la clase D de acumulación en euros de JPM US TECHNOLOGY con un 16,05 % y una rentabilidad de 45,10 % en el mismo periodo. Desde el pasado enero se revaloriza un 13,69%.

Invierte fundamentalmente en compañías estadounidenses relacionadas con las tecnologías, incluidos entre otros los sectores de los medios de comunicación y los servicios de comunicación. Emplea un proceso de selección de valores ascendente y de carácter fundamental para identificar las mejores ideas de inversión de sectores dependientes de la tecnología.

Toma como referencia de gestión el índice Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total Return Net of 30% withholding tax) incluyendo entre sus mayores posiciones en cartera acciones de Facebook (4,50%) Alphabet (4,20%) Advanced Micro Devices (4,10%) Synopsys Software (3%) y Lam Resh (2,80%).

La suscripción de la clase D de acumulación en euros de este fondo requiere una aportación mínima inicial de 5.000 dólares (aproximadamente 4.232 euros), aplicando a sus partícipes una comisión fija de 1,50%.

El siguiente menos volátil es la clase A2 en euros de BGF WORLD TECHNOLOGY con un 15,40 % y una rentabilidad, también a un año, de 43,17%. Desde comienzos de año se revaloriza un 15,47 %.

Inversión global

Invierte globalmente, como mínimo, un 70% de sus activos totales en acciones ordinarias de empresas cuya actividad económica predominante está en el sector de la tecnología.

Sus principales posiciones en cartera corresponden a acciones de Apple Inc (4,27%) Microsoft Corp (4,07%) Alphabet Inc Class A (2,72%) Kakao Corp (2,52%) y ASML Holding NV (2,36%). Como en el fondo anterior, es necesario una aportación mínima de 5.000 dólares (aproximadamente 4.232 euros) para suscribir este fondo, que grava a sus partícipes con una comisión fija de 1,50% y de depósito de 0,45%.



Con el foco puesto en la Inteligencia Artificial, la clase CT en euros de ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE se anota un 20,82 % de volatilidad a un año, revalorizándose un 53,88 % en el mismo periodo. En el año obtiene una rentabilidad de 14,34 %.

Invierte un mínimo del 70% de sus activos en acciones de empresas internacionales que, como mínimo, realicen operaciones o tengan relaciones en el ámbito de la ‘inteligencia artificial’ (inteligencia que muestran las máquinas).

Sus mayores posiciones en cartera están representadas por Roku Inc (4,90%) Tesla Inc (4,61%) Snap Inc A (3,58%) Twilio Inc A (3,44%) y Square Inc A (3,21). Aplica a sus partícipes una comisión fija de 2,80 %.

La IA básica ha existido durante décadas, a través de programas basados en reglas que podrían ofrecer rudimentos de ‘inteligencia’ en contextos específicos. Pero el progreso era limitado, porque los algoritmos eran demasiado complejos para que las personas programaron a mano y el coste de la capacidad de procesado era demasiado alto. En los últimos años, esa situación ha cambiado.

Internet de las Cosas

Lo mismo puede decirse de la Internet de las Cosas (IoT) básica. La maquinaria industrial ha incluido programabilidad y control remoto durante décadas, mientras que las primeras conexiones de máquina a máquina (M2M) se remontan a 30 años atrás, hasta los primeros medidores ‘inteligentes’. Esos primeros sistemas M2M eran caros y propietarios, y el transporte digital de datos estaba restringido por el ancho de banda y el coste, hasta hace poco.

La aplicación discreta y la eventual convergencia total de estas tecnologías remodelarán la forma en que las sociedades trabajan, gobiernan, hacen la guerra, consumen bienes y servicios y se entretienen. A su vez, la confluencia de estas tecnologías generará nuevos desafíos éticos, morales, legales y regulatorios, y también grandes oportunidades de inversión.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

