El sector financiero se recupera, aunque necesita más tiempo que la economía

El sector bancario global está volviendo a la normalidad. El fuerte apoyo de las autoridades a hogares y empresas durante el Covid-19 ha sido de gran ayuda para los bancos. Como consecuencia de los elevados requerimientos de capital, tras la crisis financiera global, los bancos entraron en la pandemia con reservas de capital, provisiones, financiación y liquidez reforzadas.

Todo parece indicar que la normalización vaya a continuar durante los próximos 12 meses, a medida que las economías se normalizan, la vacunación avanza y las medidas estatales ayudan a los bancos a recuperarse mucho más rápido de lo que era concebible en los difíciles días de 2020.

La perspectiva negativa neta de S&P Global Ratings para el sector bancario mundial mejoró en junio de 2021 desde el 31% en octubre de 2020. A 25 de junio de 2021, alrededor del 13% de las perspectivas bancarias eran negativas.

Esto es significativamente más bajo que en octubre de 2020, cuando alrededor de un tercio de las perspectivas de calificación de los bancos eran negativas. Alrededor del 75% de las perspectivas de calificación de los bancos son ahora estables.

Está aumentando su confianza en que esta tendencia estabilizadora (que continúa avanzando) persistirá. Observan también que algunas revisiones de las perspectivas a estables fueron acompañadas de rebajas de calificación

Los fondos de la categoría sectorial VDOS de Financiero, de acuerdo con estas perspectivas, son de media la segunda categoría más rentable en el año, un 25,07 %, sólo por detrás de Renta Variable Internacional Emergentes (25,27%). De este grupo de fondos se han seleccionado los fondos menos volátiles a un año que cuentan con la calificación de cinco o cuatro estrellas de VDOS y requieren una aportación mínima de hasta 6.000 euros.

En primera posición, la volatilidad de la clase C de acumulación en euros de GUINNESS GLOBAL MONEY MANAGERS FUND es de 14,35 % en el último año, posicionándose asimismo en el quintil cinco por tal concepto. En el mismo periodo, su rentabilidad es de 62,71% y de 42,30 en lo que va de 2021.

Con el objetivo de ofrecer una apreciación de su patrimonio a largo plazo, invierte en acciones de un abanico de empresas dedicadas a los servicios de gestión financiera, como las gestoras de inversión. Todos los ingresos obtenidos por el fondo se reinvierten para incrementar su valor.

Incluye entre sus mayores posiciones en cartera acciones de Ares Management Corp (4,78%) KKR & Co Inc (4,68%) Blackstone Group Inc (4,60%) Nasdaq Inc (4,44%) y Liontrust Asset Management PLC (4,22%). La inversión mínima requerida para invertir en la clase C de acumulación en euros de este fondo es de 1.000 euros, aplicando a sus partícipes una comisión fija de 1,50 %.

El segundo menos volátil (15,81%) en el último año de esta selección es la clase L de acumulación en euros de THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION situándose entre los menos volátiles de su categoría por este concepto, en el quintil cinco. También a un año, obtiene una rentabilidad de 27,92 % y de 10,77 % desde el pasado enero.

El objetivo del fondo es lograr la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable y relacionados con la renta variable, vinculados a la información financiera. Toma como referencia de gestión el índice MSCI ACWI/Financials, incluyendo entre sus mayores posiciones acciones de Capital One (4,90%) Blackstone (4,60%) Paypal (4,60%) Visa (4,40%) y Twilio (4,20%). La suscripción de la clase L de acumulación en euros del fondo requiere una inversión mínima de 500 euros, aplicando a sus partícipes una comisión fija de 1,50 %.

Un 19,96% es la volatilidad registrada en el último periodo anual por la clase D en euros de ROBECO NEW WORLD FINANCIAL con una rentabilidad en el mismo periodo de 43,59 %. Desde comienzos de año se ha revalorizado un 22,60%. Invierte en empresas activas del sector financiero de todo el mundo, como bancos minoristas, aseguradoras y gestoras de activos.

La selección de temas se hace desde una perspectiva ‘top-down’ y la selección de títulos desde una perspectiva ‘bottom-up’ empleándose modelos de valoración exclusivos. Los riesgos se limitan a través de una diversificación global.

Adicionalmente, de acuerdo con nuestra base de datos, la gestión del fondo integra los factores ASG en su proceso de análisis y selección de valores, aplicando las estrategias de Exclusión e Integración. Sus mayores posiciones corresponden a acciones de AIA Group Ltd (3,46%) Morgan Stanley (3,37%) Citigroup Inc (3,07%) BNP Paribas SA (2,83%) y Barclays PLC (2,60%). Su comisión fija es de 1,50 %.

En comparación con la recuperación económica, la recuperación del sector bancario llevará más tiempo. Hay un efecto de retraso inevitable en los perfiles crediticios de los bancos a medida que hogares y empresas se recuperan de la pandemia. Los bancos necesitarán tiempo para superar sus dificultades de calidad de activos.

Si bien es indudable que la rentabilidad de los bancos seguirá siendo moderada en el entorno continuado de tipos de interés ultrabajos, también lo es que están mejor capitalizados, son más líquidos y están menos apalancados en comparación con su situación en 2009.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

