Los fondos más rentables que invierten en transición energética: temática al alza

Si la pandemia del coronavirus ha ayudado a crear consciencia sobre la frágil relación de la sociedad con el medio ambiente, las restricciones de movilidad han demostrado brevemente cómo una forma de vida menos intensiva en energía puede dar a la naturaleza la oportunidad de florecer.

Al mismo tiempo, las fuertes olas de calor han afectado a grandes áreas del mundo, apoyando la necesidad de actuar respecto al cambio climático y forzando su inclusión en la agenda política. A medida que los responsables políticos buscan asignar correctamente los fondos de recuperación del coronavirus, la transición energética se ha convertido en una prioridad clave.

Otra razón por la que este es el momento adecuado para un cambio en el sistema energético es que ahora disponemos de alternativas viables a los combustibles fósiles. El almacenamiento de energía solar y eólica son clases de activos maduros y factibles de ser financiados.

Mientras tanto, el hidrógeno bajo en carbono está emergiendo rápidamente como la molécula de elección para reemplazar a los combustibles fósiles en sectores en que resulta difícil su reducción. Gobiernos y sector privado se están preparando para movilizar inversiones significativas para ampliar esta tecnología.

Son varias las gestoras que han visto una oportunidad de inversión en este tema de tan vital importancia y que han puesto a disposición de los inversores fondos que focalizan la inversión de sus carteras en compañías relacionadas con la transición energética. Se han seleccionado aquellos que, cuentan con calificación por parte de VDOS, lo que supone al menos tres años de historia desde el lanzamiento del fondo.

TRANSICION ENERGETICA 30 agosto 2021

De este grupo de fondos, el más rentable, con calificación de cuatro estrellas de VDOS es la clase Classic de capitalización de BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION con un dato de rentabilidad que a un año no consigue situarse en terreno positivo (-4,17%) si bien a tres años se revaloriza un 97,2% y un 57,92% a un año, con un dato de volatilidad de 40,69 %.

Invierte en una cartera temática y concentrada de acciones globales que se benefician de la transición hacia la sostenibilidad y la eficiencia en la infraestructura y producción energéticas. La base de datos de VDOS le identifica como fondo ASG, que aplica las estrategias de Exclusión e Integración y que se centra en el tema de la Prosperidad y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de 7 de septiembre.

Incluye entre sus mayores posiciones acciones de Sunnova Energy International Inc (8,80%) Plug Power Inc (8,57%) Sunrun Inc (6,34%) Enphase Energy Inc (5,89%) y BYD Ltd H H (3,55%). Sus partícipes soportan una comisión fija de 1,50%.

La clase RE de capitalización de AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB gana un 21,31 % por rentabilidad en el año y un 29,92 % en el año, con un coste por volatilidad de 16,18 %. A tres años se revaloriza un 31,75 %. Busca replicar, de la forma más precisa posible, la rentabilidad del MSCI Europe Climate Change index (rentabilidad total), tanto al alza como a la baja.

Este índice tiene como objetivo re-ponderar valores del MSCI Europe Index para aumentar su exposición a compañías que participan en oportunidades asociadas a la transición hacia una economía con menos emisiones de carbono y reducir su exposición a compañías expuestas a riesgos relacionados con esta transición. El fondo es identificado por VDOS como fondo ASG, con énfasis en el factor Ambiental, aplicando la estrategia de Exclusión.

Entre sus mayores posiciones encontramos acciones de Novartis AG (4%) ASML Holding NV (3,11%) Roche Holding AG (2,77%) Nestle SA (2,49%) y Schneider Electric SE (2,21%). Aplica a sus partícipes una comisión fija de 0,15 %.

Responsables y Sostenibles

DNCA INVEST - BEYOND INFRASTRUCTURE & TRANSITION se revaloriza un 6,84 % en el año y un 18,21 % a un año, con una volatilidad de 17,79 % en su clase N en euros. Se propone como objetivo superar la rentabilidad del índice MSCI Europe Infrastructure Net en el período de inversión recomendado.

El fondo se gestiona teniendo en cuenta principios Responsables y Sostenibles. Invierte al menos dos tercios de sus activos totales en acciones de emisores europeos, cuya actividad se centre principalmente en activos de infraestructuras -servicios de transporte, concesiones de autopistas, plataformas de aeropuertos, redes de satélites, producción de electricidad, tratamiento de aguas, tratamiento de residuos, redes de transporte de gas y energía, energías renovables, parques eólicos, hospitales o escuelas entre otros– que dan servicio a una amplia población durante un largo período en un marco regulatorio integral.

Sus mayores posiciones incluyen acciones de Schneider Electric SE (1,56%) Voltalia SA (1,24%) Iberdrola SA (1,87%) Hoffmann Green Cement Technologies SAS (1,03%) y Snam SpA (2,06%). Aplica a sus participes una comisión fija de 1,30 % y de depósito de 0,08 %, además de una comisión fija de 20 % sobre resultados positivos del fondo respecto a su índice de referencia.

Tras varios años de lento progreso hacia los objetivos climáticos, la pandemia del coronavirus parece haber galvanizado a la sociedad, poniéndose finalmente manos a la obra para el proceso de descarbonización. Todavía está por ver si se pueden lograr los objetivos del Acuerdo de París y cuál va a ser el papel de los hidrocarburos dentro de nuestro mix energético, con vistas a conseguir los objetivos de neutralidad en carbono.

Pero, en cualquier caso, hay una creciente sensación de que hay tanto un imperativo moral como un importante problema económico que nos impelen a unir fuerzas para perseguir una rápida descarbonización. Algo que está motivando a los líderes de todo el mundo a actuar.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS

Sigue los temas que te interesan