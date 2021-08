Wall Street se mantiene en rojo ante el temor de la retirada de estímulos y compras de bonos

Wall Street ha vuelto a darse la vuelta, aunque este martes lo ha hecho mucho antes de media jornada. A primera hora los indicadores bursátiles de Nueva York subían levemente, pero retrocedieron al expandirse los temores de los inversores por la retirada de estímulos y compras de bonos por parte de la Fed.

El miedo a la llegada del conocido como 'tapering', fin de la barra libre de estímulos que se ha mantenido durante toda la pandemia, mantiene en vilo a los principales inversores después de las últimas declaraciones de las autoridades monetarias.

James Bullard (sin voto) el pasado viernes y Christopher Waller (con voto) ayer, han dicho que el banco central de Estados Unidos podría empezar a reducir su apoyo a la economía en octubre si los dos próximos informes mensuales de empleo muestran cada uno un aumento del empleo de entre 800.000 y 1 millón, como él espera.

Esto ha hecho que el Dow Jones haya caído este martes hasta los 34.768,05 puntos, un 0,20% menos. Del mismo modo, el S&P 500 se ha situado en 4.375,92 puntos, un 0,26% menos y el Nasdaq bajó hasta los 14.895,10, un 0,46% menos.

Por otro lado, los analistas de Wall Street coindicen en señalar que los inversores no están dispuestos a vender a los niveles actuales, pero tampoco están dispuestos a comprometerse con capital fresco debido al aumento de los casos de Covid-19 y un posible cambio en los impuestos.

Plano corporativo

En el plano corporativo, las acciones de Dupont subieron un 2,2% en las operaciones previas a la comercialización después de que el fabricante de materiales industriales elevara su pronóstico para todo el año por segunda vez.

En movimientos impulsados por fusiones y adquisiciones, Translate Bio ha crecido un 29,4% después de que la francesa Sanofi acordó comprar la compañía de biotecnología estadounidense en un acuerdo de 3.200 millones de dólares.

La empresa industrial Cummins Inc ha mejorado un 1,3%, tras anunciar que exploraría opciones para su unidad que fabrica filtros, refrigerantes y productos químicos.

Under Armour Inc salta un 6,1% después de elevar su pronóstico de ingresos anuales y la farmacéutica Eli Lilly and Co, cae un 1,9% tras informar una caída del 2% en las ganancias trimestrales.

