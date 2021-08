Wall Street sigue su escalada hacia nuevos máximos a la espera de estímulos fiscales

El S&P 500 se disponía a abrir el lunes cerca de sus máximos históricos, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq también coquetean con nuevos máximos en el comienzo del mes de agosto. Los mercados están a la espera de que se concreten nuevos estímulos fiscales y que se aprueben los planes estatales de inversión en infraestructuras anunciados este fin de semana.

De esta manera, a media jornada el Dow Jones se mantiene por encima de los 35.000 puntos subiendo un 0,42%. Por su parte, el se situaba por encima de los 4.410 puntos creciendo un 0,34%, un nuevo máximo histórico para el indicador industrial.

En cuanto a las tecnológicas, son las que menos están creciendo con un leve 0,02% para el Nasdaq, indicador estancado en los 14.960 puntos.

Desde el punto de vista fiscal, en Estados Unidos se debate un proyecto de ley de infraestructuras de 1 billón de dólares elevaba las esperanzas de un mayor estímulo fiscal. El domingo, el Senado dio a conocer el plan para invertir en carreteras, puentes, puertos, Internet de alta velocidad y otras infraestructuras, un proyecto que podría tener luz verde esta semana.

Por otro lado, las señales de una recuperación económica sólida tras los buenos resultados empresariales de las últimas dos semanas también han impulsado la demanda de los valores industriales, los energéticos y los financieros. Pero la reciente propagación de la variante del coronavirus Delta ha frenado parte de este optimismo.

Suben las infraestructuras

En el plano corporativo, las acciones de los valores relacionados con las infraestructuras, como Caterpillar Inc, suben de manera sostenida. La compañía sube un 1,63% a media jornada.

Square Inc, la empresa de pagos del cofundador de Twitter Inc, Jack Dorsey, anunció este lunes la compra de la empresa australiana, Afterpay Ltd, por 29.000 millones de dólares.

Las acciones de Afterpay, que cotizan en Australia, subieron un 18,8%, mientras que las de Square, que cotizan en Estados Unidos, suben un 8,5%.

Resultados empresariales

Por otro lado, el repunte de los beneficios empresariales y la reciente caída de los rendimientos de los bonos están contribuyendo a moderar las valoraciones de las acciones estadounidenses.

Después de los informes trimestrales mixtos de los gigantes tecnológicos de la semana pasada, esta semana se centran en los resultados de empresas como Eli Lilly and Co, CVS Health Corp y General Motors Co.

Las acciones de las empresas de transporte público Uber Technologies Inc. y Lyft Inc. subieron alrededor de un 2% antes de sus resultados del segundo trimestre de esta semana, en los que los inversores buscarán comentarios sobre cómo la actual escasez de semiconductores y la variante Delta están nublando las perspectivas para el año.

