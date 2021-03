Criteria Caixa retoma las compras en Telefónica con 1,2 millones en la última semana

Criteria Caixa vuelve a reforzar su apuesta por Telefónica. Después de cuatro meses en blanco, el brazo inversor del grupo La Caixa ha retomado la compra de acciones de la 'teleco'. Solo en la última semana ha procedido a adquisiciones por un total de 1,21 millones de euros.

En pleno regreso de Telefónica a los 4 euros por acción, Criteria Caixa se ha revelado como uno de los motores de este ascenso. A través de seis operaciones de compra de 50.000 acciones cada una de ellas, se ha hecho con un total de 300.000 títulos de la presidida por José María Álvarez-Pallete, según consta en los formularios remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las compras que en los últimos días ha notificado la institución financiera se produjeron entre el 17 y el 24 de marzo. Las más baratas, los días 22 y 24, a 3,98 euros cada una. Las más caras, el día 18, a 4,1 euros por título. El precio medio de estas adquisiciones alcanza los 4,035 euros, un 0,6% por debajo de lo que Telefónica marcaba este viernes en sus máximos intradía.

Cuatro meses después

La última vez que Criteria Caixa salió de compras en Telefónica fue el pasado 14 de octubre. Entonces notificó al supervisor la adquisición de 300.000 acciones por un montante total de 945.000 euros. No obstante, en este tiempo sí que había ejecutado estrategias de inversión alcista en la compañía, concretamente la venta de paquetes de opciones de venta (put).

Estas transacciones también se han recuperado en este mes de marzo, si bien en enero se habían remitido formularios al supervisor en los que se detallaba la venta de hasta 600.000 de estas opciones por precios de entre 0,07 y 0,11 euros.

En esta última tanda de notificaciones remitidas a la CNMV se detalla una venta de 150.000 de estas opciones a razón de 0,06 euros cada una de ellas. La operación, según detalla Criteria Caixa, tuvo lugar el pasado lunes 22 de marzo.

Estas opciones put otorgan el derecho pero no la obligación de comprar las acciones de la compañía. Con su venta, Criteria muestra su disposición a adquirir más acciones si estas cotizan por debajo de un umbral que, como es habitual, no ha trascendido. Sin embargo, se puede entender que con perspectiva alcista, pues las ventas se han producido siempre con prima sobre su cotización de mercado.

Fusión CaixaBank - Bankia

Todas estas últimas operaciones llegan en un momento especialmente señalado para el grupo financiero de origen catalán, pues este mismo viernes ha quedado inscrita la absorción de Bankia por parte de CaixaBank, su banco cotizado. Además, la 'teleco' ha puesto en marcha un nuevo plan de puesta en valor de algunos de sus activos, como la venta de torres de su filial Telxius al grupo American Tower.

Cuando en pleno azote de la primera ola de la pandemia Criteria Caixa retomó esta estrategia, fuentes próximas al holding financiero explicaron a Invertia que se trataba de “una estrategia de inversión clásica de la casa que muestra la intención de seguir posicionados”. Asimismo, no es desconocido el interés que el presidente de la firma, Isidre Fainé, tiene en la participación en Telefónica.

En este sentido, el mismo Fainé que preside la Fundación La Caixa y el holding inversor Criteria Caixa también ocupa el asiento de vicepresidente en el consejo de Telefónica. De acuerdo con la última actualización remitida al supervisor, CaixaBank -el banco cotizado del grupo financiero- es titular de un 4,879% de Telefónica, una posición que se declaró el pasado 14 de julio.

Dividendo en efectivo

No obstante, según pudo saber Invertia, esta participación se habría reducido ligeramente en los últimos meses debido a la elección de la entidad de cobrar parte del dividendo elección de Telefónica en efectivo y no en acciones de nueva emisión de la compañía. En concreto, esto habría ocurrido con el pago distribuido por la compañía de telecomunicaciones el pasado diciembre. Una estrategia que también ha seguido BBVA y, como adelantó Invertia, se tradujo en una sensible dilución.

En febrero del año pasado Telefónica anunció la política de remuneración a sus accionistas para 2020. Esta se concretaba en el pago de un dividendo de 0,40 euros por acción, pagadero en dos tramos del mismo importe (0,20 euros por acción) a distribuir el primero de ellos en diciembre de 2020. Finalmente, la compañía asumió un desembolso de 342 millones de euros en efectivo -equivalente a lo comprometido con los dueños de un 33% de su capital social- mientras que 197 millones de euros se distribuyeron en acciones.