Dónde invertir en bolsa hoy: CaixaBank, Fluidra, Mediaset y Vidrala

El selectivo español falla de nuevo en su ataque a los 8.400 puntos y debemos seguir esperando.

Decíamos que necesitábamos tranquilidad desde el otro lado del charco y esta vez es Wall Street la que desbarata el ataque en una sesión en la que inclusive estuvimos a punto de marcar un nuevo máximo anual en formato intradiario. Así que toca de nuevo estar en alerta a la sesión de hoy.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

¿En qué deberías invertir según tu edad?:

1) CaixaBank: Tanto la semana pasada como en la sesión de ayer tuvimos un ataque fallido a la zona de los 2,5 euros. Así que debemos estar muy atentos a lo que ocurra en la sesión de hoy ya que hacerse con cierres por encima de este nivel es abrir un escenario de continuidad hacia los 2,78 euros.

2) Fluidra: Sigue marcando nuevos máximos históricos y lo único que tenemos que vigilar es que no pierda los 22,15 euros.

3) Mediaset: Lleva dos sesiones con la resistencia de los 5,2 euros que no puede con ella, pero no debería dejar de intentarlo por lo que habrá que vigilarla de cerca. Su ruptura nos daría como objetivo los 2,46 euros si ya no se pierden.

4) Vidrala: Confirma los máximos históricos por encima de los 100 euros y por lo tanto ahora entra en un escenario alcista sin más referencias que ese nivel psicológico a no perder.