Wall Street descabalga de sus máximos históricos sin señales de nuevos estímulos

Wall Street se descuelga de su reciente racha de máximos históricos con descensos en sus principales índices. La ausencia de avances en el Congreso de EEUU para la liberación de más estímulos económicos anima el paso por caja de los inversores y el regreso del dinero hacia el sector tecnológico estrella de este tiempo de pandemia.

Los analistas apuntan que la semana empieza con pocos alicientes para la remontada. Y es que, además del constante retraso en el establecimiento de estímulos para la mayor economía del mundo, los mercados se topan con la amenaza de nuevas sanciones desde EEUU hacia China y las dificultades que en Bruselas están encontrando las conversaciones sobre el 'brexit' para resolver los problemas aún pendientes de resolver.

Con este telón de fondo, el Dow Jones pierde un 0,5% pero es capaz de aguantar por encima de los históricos 30.000 puntos conseguidos al cierre del viernes. Un 0,1% cae el S&P 500, que se descuelga por poco de los 3.700 puntos. Mientras tanto, el Nasdaq sí consigue atraer las compras y con subidas del 0,4% se asoma por encima de los 11.500 puntos.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

La fricción entre China y EEUU que los analistas no esperan que se disipe con la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca escribe el que podría ser uno de sus últimos capítulos en la era Trump. En este sentido, Reuters ha dado a conocer que la administración federal podría estar preparando sanciones para una docena de altos cargos de Pekín como respuesta a las últimas medidas de represión adoptadas en Hong Kong.

Por lo que se refiere a la negociación del paquete de estímulos en la Casa de Representantes, un grupo de demócratas ha presentado un programa que contempla 908.000 millones de dólares, una cifra que podría contar con el respaldo de los republicanos, que sin embargo no han dado aún su brazo a torcer. Este paquete constaría de 300.000 millones para prestaciones mejoradas por desempleo, 288.000 para el apoyo financiero a empresas y 160.000 millones para instituciones estatales y locales, según avanzó la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.

Operaciones corporativas

Una nueva operación corporativa también tiene culpa del comportamiento a contracorriente del índice tecnológico. En este caso, Cisco Systems (-0,3%) ha anunciado un acuerdo para la compra de la firma de software IMImobile por 730 millones de dólares. La compañía propietaria de la solución de reuniones virtuales Webex ha ofrecido una prima del 47% para hacerse con la británica.

Las acciones de Seacor Holdings suben un 14% después de que haya anunciado su venta a una unidad del grupo de capital riesgo American Industrial Partners. La operación sumará 1.000 millones de euros en efectivo e incluirá también la deuda de la compañía naviera y de servicios marítimos.

Palo y zanahoria

Sin embargo, más enérgico aún es el comportamiento de Kodak. Sus títulos se disparan un 81% después de conocerse que las autoridades federales no han encontrado muestras de malas prácticas en una operación que movilizó 765 millones de dólares en préstamos para salvar su delicada situación financiera. Después de meses de investigación, los accionistas respiran aliviados con la información que adelanta The Wall Street Journal al prever que no habrá que hacer frente a multas.

El rojo sí que tiñe la gráfica de Intel. Un 3% se dejan sus acciones después de una publicación de Bloomberg en la que se apunta que Apple (+1%) estaría analizando la posiblidad de sustituir componentes de la primera por otros de mayor velocidad y de fabricación propia. Se trata de una amenaza recurrente que ha pululado desde hace tiempo en el sector y que cada vez que resurge penaliza a la tecnológica en Wall Street.