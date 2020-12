Las acciones de PharmaMar se despeñan por el acantilado bajando más de un 10%

Mal momento el que están pasando los accionistas más acérrimos de PharmaMar viendo como la cotización de su empresa favorita baja más de un 10% en la sesión de hoy.

Pero el dolor no viene solo de la sesión de hoy puesto que la semana pasada estaba prácticamente en los 100 euros pero el anuncio de la caída en fase III de la lurbinectedina en combinación con doxorubicina en pacientes de cáncer de pulmón le supuso bajar un 20% en una sesión.

Ahora, es momento de ver qué es lo que ocurre con los precios que veíamos el pasado 9 de junio. Entonces marcábamos un mínimo intradiario en los 67,11 euros a los que todavía no hemos llegado hoy, pero todo parece indicar que llegaremos. No obstante, lo importante no está en si los perdemos o no en base intradía sino en base cierres.

Evolución de las acciones de PharmaMar Eduardo Bolinches

Perder este nivel en base cierres implicará seguir con el desplome de la cotización hacia el siguiente soporte que se encuentra ligeramente por debajo de los 60 euros a pesar de que ya podemos ver que se encuentra en niveles de extrema sobreventa.

No obstante, debemos recordar que por el mero hecho que un valor se encuentre en extrema sobreventa no implica necesariamente que vaya a rebotar de manera inmediata sino que más bien es un mero reflejo de lo que está ocurriendo en la acción: presión clara de los vendedores que generan correciones en los precios de manera continuada, pero no signos evidentes de suelo.

Además, el volumen es elevado en la corrección por lo que es difícil pensar en una reacción inmediata. Ésta pasaría por no perder hoy el soporte de los 67,11 euros en base cierres (que por cierto mientras he escrito los tres últimos párrafos ya hemos llegado a ese nivel) y buscar lo antes posible la reconquista de los 71,80 euros.