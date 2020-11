OHL vende su participación en el hospital de Toledo, pero lo festejó en la sesión de ayer

Extrañas circunstancias las que vimos ayer en la cotización de las acciones de OHL al ver que, tras una apertura sin grandes pretensiones, comenzó a acaparar el dinero de los inversores y terminó cerrando casi en máximos de la jornada con una revalorización del 13,18% en una sesión claramente que se movió de menos a más.

Deberíamos partir de la base de que el uso de la información privilegiada no existe porque está terminantemente prohibida, pero sin embargo hay un hecho que no me deja muy claro que esto no haya podido ocurrir en este valor en la sesión de ayer ya que la notificación a la CNMV se realizó en la madrugada de este martes 24 de noviembre.

Normalmente, este tipo de notificaciones suelen hacerse entre las 7 y las 8 de la mañana como es el caso de los resultados trimestrales de empresas cotizadas o noticias relevantes como es este caso.

Sin embargo, la notificación a la CNMV se realizó a las 0:58am de hoy jueves con un documento fechado con fecha 23 de noviembre.

En todo tipo de comunicados, siempre va a haber un conjunto de personas: miembros de la junta de administración, directivos y gerentes, secretarias y auxiliares de administración que tienen el conocimiento del hecho relevante a notificar a la CNMV mucho antes que un inversor tradicional. Es obvio, bien por la participación o por la redacción del hecho pertinente, no cabe otra posibilidad. Pero lo que sí que me parece extraño es que este tipo de hecho relevante se comunique a la hora que se ha comunicado.

No obstante, haya pasado lo que haya pasado, los inversores debemos seguir leyendo lo que nos cuenta el gráfico ya que ahí es donde quedaría una supuesta utilización de información privilegiada.

Evolución de las acciones de OHL Eduardo Bolinches

La primera lectura a realizar del gráfico es muy clara: estamos ante una recogida de beneficios a las importantes subidas de ayer y en donde la clave es la mitad de la vela de ayer en los 0,787 euros y que además son los máximos del pasado jueves 12 de noviembre.

Así que esta es la clave a tener en cuenta en la sesión de hoy. De mantenerse este nivel de precios al cierre de hoy, se confirmaría la ruptura que vimos en la sesión de ayer y con ello ese nivel pasaría a ser un importante soporte a medio plazo.

De mantenernos hoy por encima de los 0,787 euros entonces prepararíamos el testeo a la siguiente zona de resistencias en los 0,934 euros mientras que si perdemos los 0,787 euros entonces nos enfrentaríamos a la devolución total de las ganancias de ayer en las próximas sesiones.