Wall Street empieza agosto con leves subidas impulsado por las grandes tecnológicas

Wall Street comienza agosto en positivo. Los principales índices de la Bolsa de Nueva York han empezado este lunes con ganancias moderadas. El que más crece es el Nasdaq 100, impulsado por las principales compañías tecnológicas que la semana pasada presentaron abultados beneficios.

Google Facebook, Microsoft y la posible compra de la red social china TikTok han impulsado un mercado estadounidense deprimido por los índices macroeconómicos de Estados Unidos, que han seguido la senda negativa de todos los países del mundo.

Por su parte, el principal selectivo Dow Jones sube al inicio de la sesión hasta un 0,88%, por encima de los 26.600 puntos, mientras que el S&P 500 se pone por encima de los 3.290 puntos, un 0,73% de crecimiento.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

No obstante, en un día plagado de datos manufactureros, el veredicto final solo se conocerá hasta el cierre de la sesión. Pese a todo, un PIB del segundo trimestre en Japón mejor de lo esperado (-0,6% vs. -1,1%) y un PMI manufacturero en China igualmente superior (52,8 vs. 51,3) han llevado a subir a las bolsas asiáticas, arrastrando al resto del mundo.

Por su parte, la actividad de las fábricas de la zona euro ha comenzado el tercer trimestre con un fuerte rebote en el mes de julio, según refleja el índice PMI manufacturero, con una subida hasta los 51,8 puntos desde los 47,4 del mes anterior, lo que representa la primera expansión del sector en la eurozona en año y medio, según los datos de IHS Markit, que sitúan a España, con 53,5 puntos, a la cabeza de la recuperación.

Del mismo modo, esta tarde conoceremos a las 15:45 horas los de EE.UU. (51,3) y cerraremos la agenda del día con el Índice ISM de empleo del sector manufacturero y el PMI manufacturero del ISM (53,6) quince minutos más tarde.