La próxima semana tiene una fea sorpresa: vencimiento de opciones y futuros

Los problemas de esta semana para romper contundentemente la resistencia de los 7.451 puntos que se corresponde con el 38,2% de toda la corrección desde finales de febrero hasta mediados de marzo puede tener un claro causante: el vencimiento de opciones del próximo viernes en donde se apuesta por ver niveles inferiores a los 7.000 puntos.

De momento, las correcciones que estamos viendo estos días en la bolsa europea no inquietan a los inversores que ven como desde EEUU el tecnológico Nasdaq 100 no las corrobora y el S&P 500 y el Dow Jones 30 no corrigen en demasía.

No obstante, siendo viernes y alentados por unas estadísticas de contagios que siguen batiendo récords en muchos países de América, pueden hacer de esta tarde una sesión muy propicia para recoger beneficios y de esa manera acercarnos más a los niveles importantes de soportes previos a los que marchan los inversores en opciones.

Posiciones de opciones sobre el Ibex 35 de cara al vencimiento del próximo viernes Eduardo Bolinches

Realmente, el número de opciones call no es alto al tratarse de un vencimiento menor por no coincidir en mes de cierre de trimestre, pero sí que es llamativa la contundencia a la hora de perfilar cuáles son los niveles de control de cara al vencimiento del próximo viernes.

Además, hay que tener en cuenta las distintas estrategias que se pueden estar dando en el mercado ya que podemos tener inversores que tienen la posición de comprada de opciones call en esos dos ejercicios y que por lo tanto son alcistas y otros, que son quienes les han vencido esas opciones que están pensando que esos niveles de ejercicio (6.900 y 6.700 puntos) van a quedar fuera del dinero. Es decir, que veremos un vencimiento por debajo de dichos niveles y que por lo tanto se quedarán definitivamente con la prima.

Como se suele decir, la suerte está echada. No sé que puede pasar, pero sí que sabemos dónde se va a producir la lucha entre ambos bandos.