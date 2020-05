¿Llegamos tarde para entrar en Meliá Hotels?

El inicio de esta semana ha sido espectacular para los valores ligados al turismo y con ello los inversores están viendo el tan ansiado final del túnel del confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Como es lógico pensar, unos se están comportando mejor que otros y a algunos de ellos ya les es difícil mantener las revalorizaciones actuales sin que los inversores más avispados se hayan puesto a realizar una recogida de beneficios tan suculenta como rápida.

Este es el caso de Meliá Hotels, que junto con NH Hoteles ha dejado de subir en la sesión de hoy mirando desde abajo como otros valores como Edreams, IAG, Amadeus o Aena continúan subiendo y nos deja la pregunta del millón encima de la mesa.

Evolución de las acciones de Meliá Hotels Eduardo Bolinches

Tal y como podemos ver en el gráfico, las acciones de Meliá Hotels no han podido superar la zona de los cinco euros y continuar de esa manera con la recuperación de los precios de toda la caída sufrida por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, es importante darse cuenta de dos pequeños detalles:

El primero tiene que ver con el nivel de precios hasta donde ha corregido aún a riesgo de que no baje más todavía. Pero lo importante está en que la corrección de momento solo ha sido hasta lograr el nivel de precios de los máximos del pasado mes de abril.

El otro detalle tiene que ver con el volumen, y aún también de correr el riesgo de todo lo que queda de sesión por delante de hoy, éste ha sido muy bajo. Esto nos da una clara lectura: el inversor no quiere recoger beneficios y apuesta por ver más subidas.

Por lo tanto, estos dos hechos nos hacen pensar que no se ha llegado tarde para entrar en este valor. Es sí, lo único que debemos de hacer es ser extremadamente rigurosos con el stop de protección si entramos y no quedarnos comprados en el valor si éste pierde los 4,48 euros que son los mínimos de la sesión de ayer. Máxime cuando mi logaritmo me habla de soportes en 4,575 euros.