IAG, Sabadell y Meliá: ¿habrá giro alcista para los últimos en la sangría del Ibex 35?

El desplome con el que la bolsa española ha cerrado el primer trimestre del año es aplastante, pero dentro del castigo generalizado también hay clases. IAG, Banco Sabadell y Meliá Hotels son las tres compañías en las que el retroceso ha sido más abultado. ¿Habrá camino de regreso al alza para ellas?

Los analistas advierten de que lanzarse a pronósticos con la crisis del coronavirus aún muy lejos de resolverse es extremadamente arriesgado, pero sí que encuentran pistas de cuál puede ser el comportamiento más inmediato de estas compañías en sus gráficas de cotización.

Asimismo, con la mirada puesta en el largo plazo, algunos expertos también consideran que ciertos valores podrían estar ofreciendo claras señales de compra de cara a una recuperación más progresiva. Y cuando dicen largo plazo quieren decir al menos un lustro.

Una crisis diferente a las demás

En lo que todos los informes emitidos en los últimos días coinciden es en que, a diferencia de otras crisis recientes que han tenido un origen financiero, es extremadamente difícil cuantificar hasta dónde llegará el golpe esta vez por la imposibilidad de prever con una mínima exactitud cuál será el alcance final de la pandemia. Y eso impacta de lleno en el turismo y la banca, sectores a los que pertenecen esta terna de colistas.

Por lo que se refiere a IAG, el holding hispano-británico ha perdido un sonoro 67% de su valor en bolsa desde que el coronavirus traspasó las fronteras de China. Este porcentaje se traduce en 9.980 millones de euros volatilizados en términos contantes y sonantes. De rozar los 7,5 euros por acción, a perder los 2,5 euros.

A pesar de este brusco descalabro, el consenso de los analistas sigue viendo fundamentales en la aerolínea para retomar el vuelo hasta los 7,13 euros por título. Esto implica un potencial alcista del 212% desde su actual cotización, según datos extraídos de Refinitiv.

De los 14 expertos que más de cerca siguen su evolución, 12 se decantan por comprar, mientras que solo uno tira la toalla y recomienda vender. El restante opta por la prudencia y anima a aguantar posiciones.

El analista técnico Eduardo Faus, de Renta 4, aconseja mantenerse “al margen” de una IAG en la que observa un “tremendo deterioro” que ya se ha llevado por delante cualquier referencia de soporte importante. De cara a una eventual recuperación de medio plazo, el experto establece la superación de los 3,00 - 3,25 euros por acción como condición imprescindible.

Para Eduardo Bolinches, analista de Invertia, “la pauta de máximos decrecientes y mínimos crecientes es clara”, pero “el mercado está muy indeciso sobre qué rumbo tomar” de forma inmediata. Por arriba, la superación de los 2,5 euros por acción daría margen a la reconquista de los 2,9 euros. Por abajo, indica el experto, “la ruptura de los 2,161 euros llevaría muy probablemente a la perforación de los 2 euros”, una cota desconocida por su gráfica desde el año 2012.

Habitaciones vacías, gráfica sin fondo

En el caso de la otra colista del sector turístico, Meliá Hotels, el descalabro acumulado en estas seis semanas llega al 47% de su capitalización: más de 780 millones de euros. El gestor Francisco García Paramés, fundador de Cobas AM, ya avisó hace unos días de que a pesar de que mantiene su apuesta por el valor, “las habitaciones no ocupadas estos días no se podrán recuperar” una vez que sus establecimientos reabran.

Los 8,29 euros por acción en los que se sitúa su precio objetivo de consenso suponen un potencial alcista del 117%. Frente a los dos analistas que aconsejan deshacer posiciones en la hotelera, seis se decantan por aguantarlas y 13 optan por las compras. En este último grupo se cuentan nombres como los de GVC Gaesco e Intermoney, que han revisado su criterio hacia la compañía esta última semana.

El desplome que la compañía sufre en estas últimas semanas se suma al camino descendente que la hotelera ya venía soportando desde sus máximos de 2017, cuando marcó 13 euros por acción, recuerda el experto de Renta 4. Mientras no recupere los 6,88 euros por acción, su recomendación es quedarse al margen.

Muy cerca de su actual cotización, en los 3,93 euros por acción, el analista de Invertia ve probabilidades de recuperar los 4,5 euros por título. Sin embargo, si los 3,5 euros se pierden de vista en la hotelera, todo apunta al “cierre del hueco de hace dos semanas” y el retroceso hacia los 3,17 euros por título.

Tipos al 0% sin final

La terna más bajista de la sangría del Ibex 35 se completa con Banco Sabadell. La entidad sufre la pérdida de 2.300 millones de capitalización desde que el Covid-19 entró en Italia. En términos relativos, un descalabro del 46%. Se contrapone con el potencial alcista del 98% -hasta los 0,89 euros por título- en el que siguen confiando los analistas, según datos de Refinitiv.

Faus se limita a comentar que el banco, sobre el que cada vez pesa más el horizonte sin fin de tipos en mínimos históricos, está “en caída libre”.

Por su parte, Bolinches advierte de lo decisivo de los 0,445 euros por acción para para buscar rebotes de corto plazo o, por lo contrario, irse hacia los 0,436 por título y desde ahí pegarse “un viaje hacia la zona de 0,42 euros para cerrar el hueco pendiente” de su gráfica de precios.