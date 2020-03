Beltrán de la Lastra abandonará Bestinver en otoño tras integrar Fidentiis

Beltrán de la Lastra tiene los días contados en Bestinver. El gestor y actual director de inversiones de la firma del grupo Acciona ha anunciado este jueves su salida de la sociedad después de seis años, si bien su despedida se retrasará hasta el próximo otoño. La retirada llega a consecuencia de la integración de la sociedad con Fidentiis.

El actual consejero delegado de Bestinver, Enrique Pérez-Plá, ha subrado el "magnífico trabajo" y los "excelentes resultados" conseguidos por De la Lastra durante su mandato al frente de la firma. El todavía director de inversiones se encargará en estos próximos siete meses de la progresiva integración de criterios de inversión en fondos ibéricos con Fidentiis.

El sucesor de Francisco García Paramés ha subrayado que una vez se cierre el periodo de transición, se desvinculará del proyecto y "decidirá hacia dónde dirigir su trayectoria profesional". Sin dar muchas pistas, aunque sí ha afirmado que le gustaría que fuese "en España", donde asegura estar "muy afincado". Una vez que abandone el puesto, los responsables de gestión de renta fija, renta variable internacional y renta variable ibérica reportarán directamente a Pérez-Plá, con lo que se suprimirá el cargo de director de inversiones.

El referente de Bestinver en los últimos años ha informado de que se va de la gestora con una cláusula de no competencia de dos años, tiempo en el cual no podrá embarcarse en nuevos proyectos. También ha explicado que "si algún inversor está en Bestinver por mí, he hecho mal mi trabajo". Con un equipo de 25 analistas, ha insistido en que "Beltrán es poco". Sin embargo, la experiencia de la propia firma y de otras asegura que la retirada de estos 'gestores estrella' suele hacer mella.

"Mi plan de los próximos siete meses es trabajar solo para Bestinver", ha asegurado De la Lastra, para después comentar en un tono distendido que "los primeros 15 días de octubre voy a hacer el Camino de Santiago". Una ruta que muchos han transitado para buscar un nuevo rumbo a su vida. En este sentido, ha comentado que con 48 años se ve con "juventud suficiente para hacer muchas cosas", a la par que ha insistido en que su retirada es pacífica y amistosa, de manera que únicamente se produce porque reconoce "el final de un ciclo".

Fichajes, sostenibilidad y megatendencias

Pérez-Plá ha confirmado que, como se había adelantado ya, Bestinver contará con una unidad de gestión de activos y otra de servicios de banca de inversión. Con el fin de potenciar el crecimiento de la firma, se ha fichado a Rafael Amín como jefe de negocio, un puesto que no chocará con las labores del director comercial, Gustavo Trillo, que se mantiene en el cargo.

El proyecto de expansión más inmediato de la nueva Bestinver es la adopción de criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ASG) a las políticas de inversión de todos sus fondos. Además, el consejero delegado de la firma ha adelantado que a partir del próximo 9 de marzo se abrirá a suscripción un nuevo fondo de megatendencias enfocado en renta variable europea y en las dinámicas de la descarbonización, la longevidad de la población y la digitalización.

Este producto es en realidad una revisión de un fondo similar que Findentiis ya ofrecía en su catálogo y que es "uno de los únicos tres españoles con la máxima calificación ASG de Morningstar", ha subrayado Pérez-Plá.

Para potenciar el área de renta variable internacional, la gestora de Acciona ha anunciado este jueves el fichaje de Tomás Pintó, actualmente en la gestora suiza Pictet. Su incorporación "se producirá en la última semana de marzo", ha adelantado el consejero delegado de Bestinver. Además, la firma está trabajando en el lanzamiento de productos de activos alternativos, especialmente en un fondo de fondos de capital riesgo y en uno sobre infraestructuras.

Expansión hacia Latinoamérica

En lo que se refiere a áreas geográficas de posible expansión, Latinoamérica es el principal polo. Bestinver no se plantea por el momento la apertura de una oficina comercial o de representación, sino la realización de giras para la captación de inversores para los productos de su catálogo.

Ricardo Seixas y Ricardo Cañete se mantendrán al frente de los equipos de gestión de renta variable ibérica, mientras que Eduardo Roque seguirá encabezando el área de renta fija.