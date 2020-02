Bestinver llama a la calma en bolsa: “Es una corrección violenta, pero no profunda”

Prudencia y paciencia. Esos son los remedios que Bestinver propone para combatir el coronavirus. En una carta remitida a sus partícipes, la gestora de inversión liderada por Beltrán de la Lastra llama a no precipitase ante la volatilidad consecuencia de esta alerta sanitaria. Su estrategia y consejo: aguantar posiciones.

“Es una corrección violenta, pero no profunda”, asegura la firma de inversión. Y eso que en los últimos dos días su cartera de bolsa internacional ha perdido un 5,5% de su valor. “En línea con las caídas del mercado, no más”, asegura la carta, para recordar que su estrategia es de largo plazo y que en ningún caso dejarían de invertir en renta variable “por el impacto del coronavirus”. Un única excepción que consideran “poco probable”: que cambien “drásticamente” las dinámicas económicas mundiales de largo plazo.

Bestinver señala a Booking como el valor de su cartera más expuesto a los posibles efectos del coronavirus. En la misiva se reconoce que su foco de negocio en la reserva de hoteles en Europa sufrirá “sin duda” la cancelación y retraso de viajes y pernoctaciones en el Viejo Continente. Sin embargo, la gestora defiende que la compañía “puede acompasar parte de sus gastos a su nivel de ingresos” por vías como el recorte en publicidad, fundamentalmente en Google.

Otros valores a los que señala como focos de tensión con esta alerta sanitaria son Informa y Relx, especializadas en la organización de eventos. No obstante, la firma puntualiza que, “por fortuna, redujimos la posición en estas compañías en un 3% a principios de año”.



A pesar de estos recortes y la amenaza de que vayan a más, De la Lastra y sus colegas señalan que “hay que ser prudentes” y no lanzarse a una caza de gangas antes de tiempo. En este sentido, consideran que las correcciones no han sido tales como para plantearse un incremento de posiciones. En su lugar, apuestan por aguantar posiciones en compañías “sólidas”. Los gestores señalan que, en eventos de pánico como el coronavirus o el brexit, “lo realmente útil no es predecir (correctamente) el futuro, sino estar preparado”.

Esta es su receta para “generar rentabilidad de manera sostenible a largo plazo”, aseguran.