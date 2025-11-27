José Pablo López señala que hay "periodistas diciendo que las televisiones públicas deberían ser fulminadas"

El presidente de RTVE afirmó que existen intentos de deslegitimar el trabajo de la corporación, especialmente cuando la televisión pública muestra buenos resultados y liderazgo en algunas franjas.

José Pablo López ha defendido la labor de RTVE y sus datos de audiencias lanzando una crítica velada "a competidores privados". Lo ha hecho en su comparecencia en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación y sus Sociedades este 27 de noviembre en el Senado.

Más allá de clarificar cuál será la postura de España ante la Asamblea General de la UER que tendrá lugar los días 4 y 5 de diciembre en Ginebra (Suiza) sobre la participación de Eurovisión 2026, el presidente de RTVE ha abordado más asuntos.

Entre ellos, ha respondido una pregunta del diputado del PSOE Vicent Manuel Sarrià Morell. El parlamentario le preguntaba si consideraba que "la derecha mediática y política está tratando de deslegitimar la actuación de los profesionales" del Ente público.

Una cuestión con la que López aprovechó para recordar que a "RTVE se le pueden achacar muchas cosas, pero no falta de pluralidad".

El comunicador malagueño ha señalado que dicha diversidad de opiniones "se puede ver en la composición de las mesas de tertulias" de los formatos de actualidad de la televisión pública y "compararla con la que tienen las autonómicas".

En ese sentido, López lanzó un discurso de orgullo al reivindicar los buenos datos que obtuvo La 1 con la visita de Rosalía a La Revuelta el pasado 10 de noviembre. "Ese día, el programa anotó su máximo histórico. Agradezco a Rosalía que apoyase así a la pública, es un gesto de militancia", ha defendido.

Pero su valoración positiva a las cifras del programa de David Broncano en ese día, que tuvo un 20,4% de cuota de pantalla y 2.706.000 espectadores, se convirtió en una crítica velada a la competencia directa de La Revuelta: El Hormiguero.

López recordaba unas palabras que se comentaron al día siguiente, martes 11 de noviembre, de la visita de Rosalía en la tertulia política del formato conducido por Pablo Motos.

En esa tertulia, se abordó la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, y de la consejera delegada de informativos, Deborah Turness, tras filtrarse informes que acusaban a la Corporación pública británica de "sesgo sistemático" en ciertas coberturas informativas.

En medio del debate, en el que se hicieron comparativas ante la actitud de RTVE ante la noticia, Rosa Belmonte declaraba que "las televisiones públicas deberían ser fulminadas". Palabras que tuvieron su respuesta dentro de la propia mesa, con Juan del Val recordando que el público debería ser crítico y pedir imparcialidad a los medios públicos siempre.

"Podemos protestar todo lo que queramos por esto, pero también creo que la culpa la tenemos los ciudadanos, porque tú eres muy crítico cuando la televisión pública se mete con los que no son los tuyos, pero cuando son los tuyos ya no eres tan crítico", opinaba el autor.

Un debate que ha sido respondido por José Pablo López varias semanas después en sede parlamentaria. Eso sí, sin hacer mención explícita al espacio que conduce Motos y que sigue siendo líder de audiencias.

"Al día siguiente, desde otro programa de la competencia, se despacharon a gusto y dijeron directamente que las televisiones públicas deberían ser fulminadas", comenzaba en su intervención el presidente de RTVE.

"Es decir, periodistas pidiendo el cierre de medios de comunicación en prime time", remarcaban, señalando que "todavía quedan cosas por ver" e ironizaba con que dichas opiniones podían cambiar en caso de un cambio ideológico en la Corporación.

"Puede incluso que pidan el cierre de su propio medio en un momento concreto. Todo será hasta que visiten los pasillos de Prado del Rey. Entonces ya no les parecerá mal lo que se hace desde estas instalaciones", expresaba.

López concluía dando la razón a la pregunta de Sarrià. "Sí, se quiere deslegitimar el trabajo de RTVE y se hace ahora, cuando la televisión pública crece en espectadores, lidera muchas franjas de emisión y recibe premios, sin ir más lejos, ayer [miércoles 26 de noviembre]. La televisión pública molesta cuando es competitiva", zanjaba.