Un sindicato de TVE denuncia "machismo" y "falta de neutralidad" en 'Malas lenguas' de Jesús Cintora

RTVE sigue en el foco de la polémica. El sindicato Unión Sindical Obrera (USO) denuncia "machismo y falta de neutralidad" en el programa Malas lenguas. La unión también cuestiona el papel de Jesús Cintora, quien “actúa como un tertuliano más” en lugar de moderar los debates.

La asociación de trabajadores ha compartido un comunicado en el que ha revelado que ha analizado "diez emisiones consecutivas" del espacio que se emite en las tardes tanto de La 2 como de La 1.

"Se constata una pauta de comportamiento editorial y de tiempos de palabras incompatible con los principios de igualdad, pluralismo y servicio público que deben regir en RTVE", denuncia USO.

El sindicato incide en lo referente a la desigualdad de género. "En los diez programas visionados, el 100 % presenta mayor tiempo de palabra acumulado en los tertulianos hombres", manifiesta.

De hecho, el gremio señala que "la media de intervención masculina oscila entre 3,5 y 4,2 minutos por turno", mientras que “la media femenina se sitúa entre los 1,8 y los 2,3 minutos”.

Se denuncia también que la mayoritaria presencia masculina está en la franja que se emite en La 2, donde "predominan los temas políticos" y que es cuando se pasa a La 1 cuando el formato "incorpora más mujeres y temas generalistas" para “maquillar el desequilibrio sin corregirlo”.

Además, el sindicato denuncia la actitud de Jesús Cintora, quien rompe "la neutralidad profesional exigida en un medio público", al tener una actitud propia de un "tertuliano más cuando el debate no sigue la línea que le interesa".

Por ello, USO ha pedido "una auditoría interna inmediata de los tiempos de palabra y la representatividad de género en todos los programas de debate”, así como una "aplicación estricta del Manual de Estilo" de RTVE, así como una “revisión editorial” para el programa.

De la misma manera, exige que haya "formación obligatoria en igualdad para presentadores y tertulianos externos". El sindicato denuncia que las interrupciones a las colaboradoras son "frecuentes” y con “tono despectivo".

"RTVE no puede sostener con fondos públicos un espacio que normaliza el machismo, desequilibra la representación y degrada el debate público. No se trata de percepciones, sino de datos objetivos y comprobables", concluye en su alegato.

No es la primera vez que Malas lenguas se enfrenta a una polémica de este estilo. En junio de este año, el Consejo de Informativos de RTVE cargaba públicamente contra el formato por su "falta de rigor informativo".

Recientemente, también CCOO ha denunciado la "falta de rigor" de otros programas de actualidad el espacio, como Directo al grano, a raíz de unos comentarios que vertió el copresentador del formato, Gonzalo Miró, sobre el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.