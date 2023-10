María Senovilla, colaboradora de El Español en Ucrania, obtiene el premio Periodismo al Límite

La colaboradora de EL ESPAÑOL María Senovilla, periodista y fotógrafa independiente, ha recibido este martes el premio Periodismo al Límite. Senovilla está especializada en Defensa y comunicación de los conflictos armados y es una de las corresponsales de guerra que más tiempo ha estado en Ucrania cubriendo el conflicto.

María Senovilla es actualmente una corresponsal de guerra que trabaja como freelance, pero cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Antes de viajar a Ucrania para cubrir la brutal invasión ordenada por Putin en febrero de 2022 fue redactora jefa de Cambio 16. Y también ha cubierto la guerra de Afganistán, el conflicto del Sáhara Occidental, el de Angola y el de los desaparecidos de Argelia, entre otros.

Senovilla es colaboradora habitual de EL ESPAÑOL, donde ha publicado numerosas crónicas en las que ha explicado cada semana la evolución de la guerra de Ucrania, dando a conocer a los lectores de este periódico los entresijos de la invasión, aportando el contexto necesario y realizando entrevistas y reportajes. También ha colaborado con otros medios, como eldiario.es o El Confidencial, ha realizado crónicas para la televisión de Castilla La Mancha y sus fotografías se han publicado en medios como el The New York Times, el The Washington Post, el diario The Telegraph o The Guardian.

María es una periodista que destaca también por su presencia en las redes sociales a través de su perfil en X (anteriormente Twitter) o en Instagram, desde donde cuenta la guerra de Ucrania y demuestra su capacidad para encontrar historias y no limitarse a los comunicados oficiales.

Senovilla ha sido una de las periodistas que más tiempo ha estado en Ucrania desde que empezó el conflicto. Trabaja para contar lo que no se ve de la guerra. Según sus palabras, "el periodismo de guerra es de los pocos remanentes de periodismo que dignifican la profesión a día de hoy".

