Dazn da por perdido el curso tras el varapalo de la Euroliga: solo queda la Premier League

El año 2020 no está siendo bueno para Dazn en España. La plataforma de deportes en streaming desembarcaba con fuerza en el panorama de los derechos deportivos en España tras la compra de Campeonato Mundial de Motociclismo en 2019 y esperaba que este año fuera el de la consolidación de la mano de la Euroliga y la Premier League.

No obstante, parte de sus planes se han truncado por la paralización de los eventos deportivos a causa de la pandemia de coronavirus. El último varapalo ha venido por parte de la cancelación de la Euroliga, confirmada este lunes, un evento que se había convertido en uno de los catalizadores de abonados de la plataforma.

De esta manera, se extingue la posibilidad de rentabilizar unos derechos que podrían haber devuelto con los playoffs algo de vida a la plataforma tras el confinamiento. Es así como Dazn se queda sin la parte final de uno de sus tres eventos estrella y además lo hace en la recta final, cuando se decidiría el campeón y se esperaba un aumento exponencial de suscripciones.

El problema es que desde marzo Dazn no tiene contenidos. El comienzo del Mundial de Motociclismo se vio truncado el 8 de marzo y ni siquiera pudo dar comienzo la temporada de la categoría reina: Moto GP. De momento, la organización no ha confirmado el nuevo calendario aunque se pueden comprar entradas para el 9 de agosto en República Checa.

Solo el efecto de Moto GP -la joya de la corona de Dazn- es demoledor ya que como pronto se han suspendido al menos cinco carreras. De momento, porque todavía no hay acuerdo sobre el nuevo comienzo de la temporada.

Premier League

Su tercera gran arma es la Premier Leaque que también tiene su comienzo en el aire. A diferencia de la Liga española y la Bundesliga que sí tienen fecha de regreso -la segunda ya lleva dos jornadas con partidos- el campeonato de Inglaterra da tímidos pasos para un comienzo que se complica a la luz de los últimos casos de coronavirus en jugadores de varios equipos.

Sería la puntilla para una negativa temporada que estaba llamada a convertirse en la de su consolidación en España. Era la primera con todo su arsenal de eventos deportivos a los que sumó la Copa del Rey a comienzos de año, pero todo se truncó en marzo.

El sistema de suscripción de Dazn es sin permanencia, lo que impide frenar fugas masivas de abonados cuando acaban las competiciones. Para darse de alta hay que pagar 9,99 euros al mes, pero la baja se puede tramitar en cualquier momento, lo que sumado al fin de sus grandes eventos ha generado un importante número de bajas.

No hay cifras oficiales, pero lo cierto es que ante las cancelaciones la compañía está replanteándose la conformación de sus equipos. En el caso de la Euroliga no tendrán emisión hasta septiembre del próximo año, lo que no hace rentable tener un equipo de comentaristas y técnicos en plantilla para los próximos cuatro meses.

De momento, todo está en revisión pero lo cierto es que la operadora deberá hacer ajustes si es que quieren empezar el próximo año en óptimas condiciones y salvar el curso en nuestro país. Se avecinan meses complejos.