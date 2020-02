Movistar, Vodafone y Orange ultiman acuerdos para tener Disney+ en un mes en España

Disney+ ha comenzado por todo lo alto su campaña de lanzamiento en España. Desde esta semana la plataforma en streaming del gigante estadounidense se puede contratar en nuestro país con una oferta anual de 59,90 euros, una oferta con la que quieren comenzar a fidelizar clientes.

No obstante, y como ya ha contado este periódico, Disney+ no quiere desembarcar solo en España. Desde hace semanas negocia con las tres grandes operadoras de telecomunicaciones para integrarse en sus ofertas de televisión como ya lo hacen Netflix, HBO y Amazon Prime Video, unas conversaciones que avanzan pero no están cerradas.

En esta línea, el objetivo de Movistar, Vodafone y Orange es tener la plataforma a disposición de sus clientes lo más cerca posible de la fecha de lanzamiento oficial de Disney+, anunciada para el 24 de marzo, es decir en un mes más.

La idea, según fuentes del sector, es tener cerrado todos los acuerdos en las próximas semanas y antes del 24 de marzo para comenzar con la agregación técnica. De esta manera, explican estas fuentes, cada operadora tendrá diferentes niveles de integración que avanzarán más lento (o rápido) dependiendo de su profundidad.

De esta manera, las opciones para Disney+ es que se pueda ver en los descodificadores de Vodafone, Orange y Telefónica con una fórmula más light como es el caso de Netflix y Vodafone o con un nivel de integración incluso en sus paquetes convergentes -y con un precio único en su factura- como es el caso Netflix con Orange y Telefónica.

Carrera por tener Disney

Es así como esta suerte de carrera por cerrar el contrato con Disney+ no estará en la firma del acuerdo sino en la manera en la que los contenidos de Disney se plasmarán en las televisiones de Movistar, Vodafone y Orange.

Lo que sí sabemos es que es muy probable que Disney+ no esté en ninguna plataforma en exclusiva, como actualmente está HBO en Vodafone. En primer lugar, porque la CNMC no permitiría a Telefónica a firmar un pacto de exclusividad y en segundo término porque la filosofía del gigante estadounidense es estar en el máximo de pantallas posibles.

Telefónica es quien más avanzada tendría su integración con Disney+ debido a sus históricos acuerdos con la factoría de contenidos. En el caso de España, firmaron un acuerdo con en noviembre de 2017 por tres años, mediante el cual Movistar+ incluyó en su oferta Movistar Disney con material premium del gigante estadounidense.

Con más de 6,3 millones de hogares conectados a estas plataformas según los últimos datos del Panel de Hogares de la CNMC, las telecos se han convertido en los verdaderos dinamizadores del mercado por la manera en que han logrado simplificar la oferta e integrar a todos los players.