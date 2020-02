Pedro J. Ramírez: "Invertia, oportunidad de hacer justicia a los empresarios españoles"

Pedro J. Ramírez ha presentado este lunes la nueva etapa de INVERTIA de la mano de EL ESPAÑOL. En un multitudinario acto con una gran representación gubernamental, política y empresarial, el presidente ejecutivo y director de este periódico ha reivindicado la labor de los empresarios como generadores de empleo e inversión en España y a este medio económico como el mejor lugar para contar la actualidad del sector.

En la histórica tribuna del Foro de la Nueva Comunicación, Pedro J. Ramírez estuvo acompañado por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y los ministros de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá y de Ciencia Pedro Duque.

Una nueva INVERTIA que estuvo arropada por primeros espadas empresariales españoles como Florentino Pérez (ACS), Marta Álvarez (El Corte Inglés), Ignacio Garralda (Mutua Madrileña), Rafael del Pino (Ferrovial), Antonio Huertas (Mapfre) o Manuel Manrique (Sacyr), entre otros.

Desayuno informativo de Invertia

El acto coincide además con el 40 aniversario de Ramírez como director de periódicos -Cambio 16, El Mundo y EL ESPAÑOL- y el quinto aniversario del actual diario líder nativo digital.

Pedro J. Ramírez fue presentado por Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE. Garamendi ha definido al director de EL ESPAÑOL como periodista, pero también como editor y "como empresario". "Pedro J. es Marca España", ha asegurado.

Respecto de la nueva etapa de este diario económico recordó que es "el portal líder de información bursátil, financiera y económica. Y tiene algo muy importante ya que fue la primera red social de España y lo hizo hace 20 años".

En relación al futuro de este diario ha recordado que "en momentos de desaceleración económica hay dos variables fundamentales: el empleo y la inversión. Pues INVERTIA es el que nos va a asesorar en ese día día, nos dirá qué podemos hacer con la inversión, la información y la economía".

Después de esta presentación, Pedro J. Ramírez cogió el testigo recordando que hace exactamente 38 años fue expulsado del juicio del 23-F por los militares golpistas que se sintieron agraviados por unas informaciones publicadas por Diario 16.

"El Gobierno de Calvo Sotelo me pidió que renunciara a la credencial, me negué, fui expulsado y una parte de la opinión pública me culpó de lo ocurrido y me consideró un provocador... hasta que el Tribunal Constitucional, en una resolución histórica, me dio la razón y me devolvió la credencial". Una historia que ha contado "como expresión de que no está tan lejos el tiempo en que nuestra democracia pendía de un hilo".

En esta línea, ha reivindicado que España es uno de los lugares donde las libertades políticas y sociales están más protegidas. Pero no se puede decir lo mismo en cuanto a la libertad económica. "Lo máximo que podemos decir es que el alumno progresa adecuadamente".

"Cada vez que surge un conflicto o se plantea un debate, todavía escuchamos descalificaciones sobre el empresariado en general o sobre los banqueros, las eléctricas o las grandes empresas de distribución, más propias de una dictadura paternalista que de un país próspero y desarrollado. En España se sigue atacando a bulto a las empresas, como durante el franquismo se atacaba", ha explicado Pedro J. Ramírez.

Pedro J. Ramírez durante un momento de la presentación de la nueva INVERTIA.

En esta línea ha recordado la frase del economista y filósofo Antonio Escohotado. “El mayor héroe cívico es el industrial innovador”. Un momento que el periodista ha aprovechado para profundizar en su faceta de empresario. " Llevo casi cuarenta años como director de periódicos, pero también cinco como inversor y seis meses como empresario ejecutivo, en sentido pleno".

"Mi primera decisión de esta etapa como empresario fue participar en la subasta por INVERTIA, arriesgando el dinero de nuestros accionistas, empezando por el mío propio. Cuando se abrieron los sobres y supe que habíamos ganado esa puja porque habíamos ofrecido una cantidad mayor y presentado un proyecto mejor que el resto de los competidores, incluidos algunos de los grandes grupos de la prensa española, mil campanas sonaron en mi corazón", ha señalado.

En este sentido, Ramírez ha explicado que la nueva etapa de este diario económico "será la pértiga para cumplir esta labor" de reinvindicar el esfuerzo y la aportación empresarial a España. "INVERTIA será un diario económico sereno y ponderado pero también brillante e incisivo. Un diario económico en abierto, pero también con un modelo de suscripción", ha apuntado.

De esta manera, ha considerado que este diario será una gran oportunidad de poder hacer justicia a las empresas españolas. Pedro J. Ramírez ha recordado que "con todo motivo se ha ensalzado una y otra vez a los políticos de la transición y a menudo nos sentimos orgullosos de los logros de nuestros deportistas, músicos o cineastas. La gran asignatura pendiente, que INVERTIA tratará de contribuir a superar, es que España se sienta orgullosa de los logros de sus empresarios".

A su juicio, no hay otro baremo mejor y más fiable para medir la vitalidad de las sociedades que medir la calidad de sus empresarios y emprendedores. "Mirémonos al espejo, o fijémonos al menos en cómo nos miran desde fuera y reconozcamos que en nuestro ADN colectivo debe haber un gen empresarial. No hay ninguna otra actividad humana en la que tantos españoles hayan tenido tanto éxito, en tantos sectores, en tantos países", ha asegurado.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, presentando a Pedro J. Ramírez.

Nacimiento de 'magasIN'

Durante el desayuno del Foro de la Nueva Comunicación, Pedro J. Ramírez ha adelantado las claves del nuevo proyecto editorial de EL ESPAÑOL: magasIN, una revista diaria que se preocupará de contar los logros de las mujeres y los avances en la senda de la igualdad. "Ninguna mujer importante dejará de estar en magasIN y magasIN os irá descubriendo a muchas mujeres importantes que aun no conocéis".

En cuanto a audiencias, Pedro J. Ramírez recordó que hace tres años se presentó en el mismo Foro con 10 millones de usuarios -y seis según Comscore- de EL ESPAÑOL. "Hoy esos 10 millones se han convertido en 55 y esos 6 en más de 18. Somos líderes nativos por séptimo mes consecutivo y el periódico que fundé hace 30 años sólo nos supera en un 10% de audiencia. Y este acto nos ha traído suerte porque ayer hemos batido nuestro récord con 4.192.085 usuarios en un solo día", ha recordado.

Durante el turno de preguntas, Pedro J. Ramírez se ha encargado de diferenciar el objetivo editorial de EL ESPAÑOL del de INVERTIA, indicando que esta última va a competir con otras cabeceras como Expansión, El Economista o Cinco Días, mientras que EL ESPAÑOL seguirá compitiendo contra el resto de medios generalistas.

En cuanto al modelo de suscripción en la prensa española, Ramírez ha recordado que EL ESPAÑOL es pionero con 9.000 suscriptores y ha apuntado que es ahora cuando el desarrollo de muros inteligentes impulsará de verdad esta línea de negocio, que "será complementaria a conseguir audiencias cuantitativas y cualitativas".

De izquierda a derecha: Manuel Manrique, presidente y consejero delegado de Sacyr; José Aljaro consejero ejecutivo-director general de Abertis; Marta Álvarez presidenta del Corte Inglés, Florentino Pérez, presidente de ACS; Rafáel Del Pino, presidente de Ferovial; Antonio Huertas, presidente de Mapfre; Pilar González de Frutos, Unespa; Gonzalo Sánchez, presidente de PwC; Juan Abarca, presidente de HM Hospitales y Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol.

Respecto de los diarios impresos, ha advertido que ahora "todos los periódicos son digitales" y que las ediciones impresas son el último rescoldo "de un tiempo que se apaga y son una estrategia para que algunos medios y unas agencias de publicidad consigan una mayor cuota que la que les toca en términos publicitarios".

¿El futuro del periodismo? Pedro J. Ramírez se ha mostrado confiado indicando que la prensa ha pasado por una crisis de ingresos como todos los sectores tradicionales, pero que se está viendo la luz al final del túnel. "Solo tendríamos que temer al miedo mismo", ha señalado.

Según Ramírez, EL ESPAÑOL ha podido hacer su puja por INVERTIA porque en su tercer año cumplió sus objetivos económicos. "Esperamos que en el quinto año estos logros se multipliquen varias veces. Está emergiendo un modelo de negocio viable", ha asegurado.