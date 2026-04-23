El Grupo Lufthansa se abona al 'low cost': cobrará por la maleta de cabina en vuelos cortos y medios a partir del 28 de abril

La medida se suma a la cancelación de 20.000 vuelos y a un plan de recorte de 4.000 empleos administrativos para 2030.

Los pasajeros podrán viajar solo con un artículo personal y añadir equipaje como servicio adicional si lo desean.

Esta tarifa estará disponible en todas las aerolíneas del grupo, incluyendo Swiss, Austrian Airlines y Brussels Airlines.

Lufthansa introduce una nueva tarifa 'economy basic' sin maleta de cabina en vuelos cortos y medios desde el 19 de mayo.

Tras anunciar la cancelación de 20.000 vuelos por el incremento del precio del combustible, el Grupo Lufthansa se pasa a la estrategia de las low cost. Acaba de anunciar que ampliará su oferta de tarifas para los vuelos de corta y media distancia, añadiendo una nueva tarifa economy basic que no incluirá maleta de cabina y estará operativa a partir del 19 de mayo.

Esta nueva tarifa estará disponible para todas las compañías del grupo (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines y Air Dolomiti).

La compañía explica en un comunicado que esta tarifa ofrece a los viajeros "una opción adicional a un atractivo precio básico".

Así, los pasajeros podrán viajar con un artículo personal, como puede ser un bolso para el portátil o mochila pequeña, una política similar a la que aplican la mayoría de las aerolíneas low cost.

Los pasajeros podrán añadir más equipaje como servicio adicional en esa tarifa "especialmente asequible" o elegir otra de las tarifas si quieren volar con maleta de cabina.

La nueva estructura de tarifas "permite así una selección clara y transparente adaptada a las necesidades individuales".

Asimismo, está mejorando la tarifa light existente para que se pueda cambiar la reserva previo pago de una tasa. En total, ahora ofrecerá cuatro tarifas diferentes.

Crisis

El grupo alemán se ha visto impactado por el incremento del combustible derivado del conflicto en Oriente Próximo.

Ello incluye la eliminación de 20.000 vuelos de su programación, la mayoría operados por Lufthansa CityLine, la filial de corto radio que ha cerrado.

A esto hay que sumar el proceso de transformación que está acometiendo actualmente.

El grupo aéreo anunció el recorte de unos 4.000 puestos de trabajo en áreas administrativas en todo el mundo hasta 2030 mediante su plan de ahorrar mediante la digitalización, la automatización y la optimización de procesos.