Aena crea un grupo de trabajo con aerolíneas, productoras y Transición Ecológica para seguir la crisis del queroseno

La Comisión Europea ha puesto en marcha el plan AccelerateEU para garantizar la disponibilidad de queroseno y fomentar la solidaridad entre países en el reparto del combustible.

En otros países europeos, como Alemania y Francia, algunas aerolíneas han cancelado vuelos o aplicado recargos debido al aumento del precio y la escasez de combustible.

España mantiene una posición favorable, ya que refina la mayor parte del combustible de aviación que utiliza y no prevé cancelaciones de vuelos por falta de queroseno.

Aena ha creado un grupo de trabajo junto a aerolíneas, almacenadoras y el Ministerio para la Transición Ecológica para monitorizar la escasez de queroseno por el conflicto en Oriente Próximo.

Aumenta la preocupación por la escasez de queroseno de aviación a nivel mundial por el bloqueo del estrecho de Ormuz en el conflicto en Oriente Próximo. Fruto de ello, Aena ha constituido un grupo de trabajo para seguir de cerca la situación.

En concreto, el grupo está compuesto, además de Aena, por aerolíneas, empresas almacenadoras y el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), según confirman fuentes del gestor aeroportuario a este periódico.

La idea es compartir información y datos de una situación de la que, en principio, España cuenta con una posición privilegiada.

Así lo constató recientemente el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, quien aseguró que España tenía el suministro garantizado y no habría cancelaciones de aerolíneas.

Para ello recordó que la importación de crudo del Golfo a España es del 11%, mientras que más del 80-85% del combustible de aviación que se carga en los aeropuertos españoles se refina en el Estado español. Es decir, España tiene una posición de privilegio.

Pero la situación en otros países de Europa no es la misma. Grupo Lufthansa informó de que el cierre de su aerolínea de corto radio Lufthansa CityLine reducirá la capacidad del grupo en un 1%.

Eso se traduce en la cancelación de 20.000 vuelos hasta finales de octubre, lo que equivale a unas 40.000 toneladas métricas de combustible de aviación, un producto que ha duplicado su precio desde el estallido del conflicto en Irán.

Air France aplica recargos por el alto costo del combustible desde mediados de marzo. Y hablamos de entre 100 y 400 euros adicionales en el billete.

En España, de momento, sólo Volotea ha anunciado recargos de hasta 14 euros por persona y billete. El resto de aerolíneas (Iberia, Vueling, Ryanair, Air Europa, EasyJet…) tienen buenas coberturas de combustible (del 80-85%).

Fondo solidario

En paralelo, la Comisión Europea aprobó el miércoles un plan de respuesta a la crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Próximo, bajo el nombre de AccelerateEU.

Se trata de un plan con el que se pretende garantizar la disponibilidad de combustible de aviación en toda la red aeroportuaria europea. Se pedirá por ello solidaridad entre los países.

No hay que olvidar que hace unas semanas Airports Council International Europe (ACI Europe) envió una carta al comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, alertando de la difícil situación.

“Si el paso por el estrecho de Ormuz no se reanuda de forma significativa y estable en las próximas tres semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE”, decía la carta. Es decir, a principios de mayo ya habría problemas.