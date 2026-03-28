AENA carga contra el acuerdo Sánchez-Pradales para la gestión de aeropuertos y avisa de que tomará medidas legales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al lehendakari, Imanol Pradales (d), en el Palacio de la Moncloa, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España) EUROPA PRESS

Las claves nuevo Generado con IA Aena rechaza el acuerdo entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales que permite a Euskadi influir en la gestión de los aeropuertos vascos. La empresa advierte que el órgano bilateral propuesto podría vulnerar la normativa vigente y afectar el modelo aeroportuario español y los intereses de sus accionistas. Aena recuerda que la competencia exclusiva sobre aeropuertos de interés general pertenece al Estado y amenaza con tomar medidas legales para defender sus derechos. El Gobierno defiende que el nuevo órgano bilateral solo busca mejorar la coordinación y no altera la autonomía de gestión de Aena.

Aena decide entrar en un pulso de competencias y carga contra el acuerdo cerrado este viernes entre Pedro Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, para que Euskadi pueda participar en la gestión de los aeropuertos vascos a través de un órgano bilateral, al considerar que este mecanismo "podría vulnerar las normas" y afectar al funcionamiento del modelo aeroportuario español" así como a los "intereses de Aena y de sus accionistas públicos y privados".

El órgano bilateral nace como un instrumento de cooperación reforzada para que el Gobierno vasco pueda "influir en las inversiones y en los planes" de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, "mejorar la conectividad y el servicio" de estas infraestructuras y "tener un papel" en sus tarifas y tasas, según han informado en un comunicado conjunto del Ministerio de Transportes y de la cartera de Política Territorial.

Aena interpreta que el órgano bilateral debe ser un instrumento de colaboración, de naturaleza estrictamente consultiva y sin capacidad decisoria, según la legislación vigente. Por ello, entienden, no debería poder modificar la red de aeropuertos ni el modelo empresarial de Aena.

Recuerda que la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general corresponde al Estado, en virtud del artículo 149.1.20 de la Constitución. "En consecuencia, las competencias tanto normativas como de supervisión y regulación de los aeropuertos de interés general corresponden únicamente al Estado", señala en un comunicado firmado por la Secretaria del Consejo de Administración, Elena Roldán Centeno, y remitido a la CNMV.

Subraya, además, que la red aeroportuaria, calificada como servicio de interés económico general, es de su titularidad y está gestionada en exclusiva por la propia sociedad, cotizada en bolsa y con un 49% del capital en manos de accionistas privados. Esa gestión, recalca, se encuentra amparada por la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Carta Magna.

Cualquier intento de extender la intervención del órgano bilateral a procedimientos que afectan al funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias podría, a juicio de Aena, vulnerar la legislación vigente, incluida la Ley 18/2014, y perjudicar los intereses de la empresa y de sus accionistas públicos y privados.

Ante este escenario, la sociedad advierte de que "evaluará jurídicamente las acciones necesarias para defender sus derechos y los de sus accionistas", a quienes considera, en última instancia, propietarios de la totalidad de sus activos.

El Gobierno se defiende

El Gobierno ha defendido que el órgano bilateral creado con el País Vasco para que el gobierno autonómico pueda "influir en las inversiones y en los planes" de los aeropuertos vascos "no altera la autonomía de gestión" del gestor aeroportuario, Aena.

En un comunicado conjunto del Ministerio de Transportes y de la cartera de Política Territorial, el Ejecutivo recalca que este organismo "no altera en modo alguno el régimen legal de funcionamiento de Aena, que no forma parte del órgano".



Transportes y Política Territorial reivindican que esta herramienta "mejora la coordinación y cooperación con la administración autonómica del País Vasco" con el objetivo de generar sinergias y alinear políticas encaminadas a conseguir unos aeropuertos más limpios, eficientes, seguros y con un alto nivel de calidad.