Ryanair sólo crecerá un 0,5% este verano en España tras reducir plazas por su guerra con Aena y no descarta más recortes

El impacto de la guerra en Irán afecta mínimamente a Ryanair, ya que solo representa el 0,2% de su capacidad, y la subida del petróleo no repercutirá en sus billetes a corto plazo.

Ryanair ha inaugurado un nuevo hangar de mantenimiento en Barajas, con una inversión de 25 millones de euros y la creación de 700 empleos, reforzando así su presencia en España.

La aerolínea advierte que podría seguir reduciendo plazas en aeropuertos españoles, especialmente en los regionales, si continúan las subidas de tarifas.

Ryanair solo crecerá un 0,5% este verano en España, mientras que aumentará un 11% en Marruecos y un 9% en Italia, debido a su conflicto con Aena por las tasas aéreas.

Ryanair mantiene con Aena una tensa relación que le ha llevado a recortar 3 millones de plazas en dos años en España. Una situación que ya tiene sus efectos en la compañía aérea, cuyo crecimiento llegará a sus niveles más bajos.

“Este verano Ryanair sólo crecerá un 0,5% en el mercado español, mientras que crecerá un 11% en Marruecos y un 9% en Italia”, ha asegurado Eddie Wilson, CEO de Ryanair, en una entrevista a EL ESPAÑOL-Invertia.

El directivo alerta que estos dos mercados “son dos de los mayores competidores” para nuestro país. De hecho, Italia es el primer mercado para Ryanair. Y para España, la low cost es la compañía que más pasajeros transporta: 66 millones en 2025.

Una posición de dominio en el tráfico que le permite a Ryanair seguir amenazando con reducir su presencia en aeropuertos regionales si Aena continúa subiendo tasas aéreas.

Para el CEO de la aerolínea es “inevitable” continuar reduciendo plazas en los aeropuertos españoles. “¿Para qué invertir en capacidad adicional si los precios suben y puedes invertir en otros lugares donde bajan?”, se pregunta.

No obstante, la compañía mejora su posición en otros aeródromos grandes. “Este año estamos creciendo en lugares como Málaga y Alicante, pero estamos retrocediendo en los aeropuertos regionales”, indica.

Por ello, “este invierno se podrán ver recortes también en otros grandes aeropuertos, porque sencillamente no es competitivo”, añade.

Donde descarta realizar recortes la irlandesa es en su plantilla, como ya están anunciando grandes aerolíneas como Lufthansa o Iberia por los elevados costes o la irrupción de la IA.

“Nosotros ya hemos realizado grandes inversiones en optimización, aprendizaje automático e inteligencia artificial, por lo que la gran mayoría de las personas que trabajan para Ryanair pilotan o mantienen aviones”, argumenta.

El CEO de Ryanair DAC, Eddie Wilson, durante la inauguración del nuevo hangar de mantenimiento de Ryanair, en la Zona industrial de Barajas, a 18 de marzo de 2026, en Madrid Diego Radamés Europa Press

En cuanto al impacto de la guerra en Irán, desde Ryanair se muestran tranquilos puesto que únicamente afecta a sus operaciones en Jordania.

“Es una parte pequeña de nuestra red ya que sólo hay 43 vuelos semanales a Jordania, cuando operamos alrededor de 20.000 vuelos semanales en total”, apunta.

Es decir, hablamos de que Jordania representa el 0,2% de la capacidad de Ryanair.

De hecho, la intención es volver a este país cuando “el espacio aéreo sea seguro y esté bien gestionado”.

Y mientras tanto estarán pendientes de la situación para, según el directivo irlandés, “ver hacia dónde va la demanda en los próximos meses”.

Además, la compañía tiene una cobertura sólida a 67 dólares por barril para los próximos 12 meses. Por lo que la subida del petróleo por el conflicto en Oriente Medio no afectará, de inicio, a sus tarifas.

Nuevo hangar

A pesar del choque entre Ryanair y Aena, Eddie Wilson afirma que con el gestor de infraestructuras “operativamente trabajan bien”.

Prueba de ello es que en el estreno del nuevo centro de mantenimiento de Ryanair en Barajas estuvieron presentes directivos de Aena.

Estas instalaciones cuentan con 22.000 metros cuadrados y tienen capacidad para siete aviones. Es el hangar más grande de la aerolínea.

Además, Ryanair ha invertido 25 millones en este hangar, donde se crearán 700 empleos, incluyendo ingenieros, mecánicos y personal de apoyo.

El equipos de Ryanair justo al alcald e Madrid en el nuevo hangar de la aerolínea en Barajas presentado el 18 de marzo de 2026.

Este nuevo hangar se suma a la actual instalación de mantenimiento de Ryanair en Barajas, elevando así su capacidad total a ocho líneas de mantenimiento de aviones.

La low cost cuenta con otro en Sevilla con capacidad para cinco aviones. Se inauguró en 2019 y fue ampliado en 2021, con una inversión adicional de 30 millones.

Esta inversión es para Wilson una muestra de que Ryanair quiere seguir apostando e invirtiendo en España.