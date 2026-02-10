Meliá ajusta su operativa en Cuba ante los problemas de combustible y reduce capacidad en tres hoteles

Las claves nuevo Generado con IA Meliá Hotels International ha reducido la disponibilidad en tres de sus hoteles en Cuba debido a problemas con el suministro de combustible causados por el bloqueo de EEUU. La decisión de ajustar la operativa busca optimizar recursos y garantizar el mejor servicio a los clientes, manteniendo comunicación con turoperadores para ofrecer alternativas. Las autoridades turísticas cubanas aseguran que hay combustible suficiente para la operación normal de los hoteles gestionados por Meliá. Otras empresas españolas, como Iberia y Air Europa, también han tomado medidas para afrontar la escasez de combustible en Cuba, incluyendo cambios en vuelos y escalas adicionales.

La hotelera española Meliá Hotels International ha reducido su disponibilidad en Cuba ante los problemas de suministro de combustible que sufre el país por el bloqueo de EEUU.

“Se ha implementado un ajuste en la disponibilidad hotelera, con la compactación temporal de algunas instalaciones, concretamente en tres hoteles hasta el momento”, señalan fuentes de la compañía a este periódico.

Se trata de una decisión operativa basada estrictamente en los niveles de ocupación, con el objetivo de optimizar recursos y con la prioridad de garantizar el mejor servicio y experiencia a los clientes.

“Mantenemos una estrecha comunicación y colaboración con los turoperadores para ofrecer, en todo caso, las mejores alternativas a los clientes afectados por estos reajustes”, añaden desde la hotelera.

Desde Meliá se muestran tranquilos porque según las autoridades turísticas cubanas, “hay disponibilidad de combustible para garantizar la operación normal de los hoteles que gestionamos”.

De hecho, los hoteles de la española cuentan actualmente con suministros en plaza para respaldar la continuidad operativa de las instalaciones.

La hotelera no es la única empresa española afectada. Las aerolíneas Iberia y Air Europa también tomaron ayer medidas.

Iberia, que opera tres vuelos semanales, ha activado una flexibilización de tarifas para aquellos clientes con billetes ya emitidos que deseen realizar cambios voluntarios en su viaje.

Por su parte, Air Europa realizará una parada para repostar en el aeropuerto de Santo Domingo (República Dominicana), dentro de su operativa Madrid- La Habana - Madrid, a partir de mañana, 10 de febrero.

La compañía, que vuela todos los días a Cuba excepto los viernes, operará del mismo modo los días 11 y 12 de febrero. Como consecuencia, los horarios previstos se verán afectados.

Ambas compañías están monitorizando de forma permanente la evolución de la situación, con el fin de adoptar las medidas que sean necesarias.