Iberia y Air Europa toman medidas para garantizar sus vuelos ante la falta de combustible en Cuba

El Gobierno cubano ha avisado a las aerolíneas internacionales de que en cuestión de horas no podrá suministrar combustible para aviones en la isla. Ante esto, las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa toman medidas.

Iberia, que opera tres vuelos semanales, ha activado una flexibilización de tarifas para aquellos clientes con billetes ya emitidos que deseen realizar cambios voluntarios en su viaje.

“En estos momentos, no existe confirmación de que esta situación vaya a derivar en modificaciones o cancelaciones de la operativa entre Madrid y Cuba”, aseguran fuentes de la aerolínea a este periódico.

Por su parte, Air Europa realizará una parada para repostar en el aeropuerto de Santo Domingo, dentro de su operativa Madrid- La Habana - Madrid, a partir de mañana, 10 de febrero.

La compañía, que vuela todos los días a Cuba excepto los viernes, operará del mismo modo los días 11 y 12 de febrero. Como consecuencia, los horarios previstos se verán afectados.

Ambas compañías están monitorizando de forma permanente la evolución de la situación, con el fin de adoptar las medidas que sean necesarias.

El problema es que Cuba prácticamente se ha quedado sin combustible importado desde diciembre de 2025, sobre todo tras el corte del suministro desde Venezuela por parte de EEUU.