Iberia y Air Europa mantienen vuelos suspendidos a Venezuela pese al anuncio de Trump de reabrir el espacio aéreo

El Gobierno venezolano respondió retirando derechos de vuelo a varias aerolíneas tras la suspensión de operaciones por motivos de seguridad.

Air Europa mantiene la cancelación de sus vuelos entre Madrid y Caracas, al menos hasta el 14 de febrero.

Iberia seguirá sin operar en Venezuela hasta tener garantías de seguridad y prevé reanudar vuelos en abril si la situación lo permite.

Iberia y Air Europa mantienen suspendidos sus vuelos a Venezuela, pese al anuncio de reapertura del espacio aéreo por parte de EEUU.

Las aerolíneas españolas Iberia y Air Europa mantienen sus vuelos cancelados a Venezuela pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este pasado jueves 29 de enero la reapertura del espacio aéreo.

“Siguiendo la recomendación de la European Union Aviation Safety Agency (EASA), Iberia va a mantener algún tiempo más sus operaciones suspendidas en Venezuela”, ha señalado la aerolínea a este periódico.

La compañía está reorganizando sus recursos y su planificación con la intención de retomar sus vuelos a Venezuela a principios de abril “si se dan plenas garantías de seguridad”.

Air Europa anunció que mantenía la supresión de sus vuelos entre Madrid y Caracas hasta el próximo 14 de febrero.

Por su parte, Plus Ultra también anunciará a lo largo del día su decisión sobre volar al país.

Esta es la respuesta de las compañías españolas al anuncio de Trump de reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales tras una conversación con la presidenta interina del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

Las tres compañías aéreas mantenían sus vuelos suspendidos desde finales de noviembre tras la alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA), que instó a los vuelos comerciales a extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera una situación potencialmente peligrosa en la región.

Eso provocó que muchas aerolíneas suspendieran vuelos. En España, Iberia, Air Europa y Plus Ultra lo hicieron.

Y en el resto del mundo otras siguieron el mismo camino: portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines.

A Venezuela no le gustó esta decisión. El Gobierno venezolano dio 48 horas para que las aerolíneas que habían suspendido vuelos volvieran al país.

Al no hacerlo, el país retiró los derechos de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol. Más tarde hizo lo mismo con Air Europa y Plus Ultra.

Ahora, con el giro de la situación política en Venezuela, EEUU pretende recuperar la normalidad aérea.