Ryanair divide a Europa en dos: recorta 5,5M de plazas en cuatro países, entre ellos España, y premia a los que eliminan tasas

Ryanair premia a los países que reducen impuestos y tasas aeroportuarias, incrementando rutas y capacidad, y apuesta también por mercados como Marruecos.

Alemania, Francia y Bélgica también sufren recortes importantes, mientras que en Italia, Suecia y Hungría Ryanair expande su presencia gracias a la reducción o eliminación de tasas.

En España, la aerolínea ha eliminado tres millones de plazas y cesará operaciones en cinco aeropuertos regionales, aunque crece en grandes terminales.

Ryanair ha recortado más de 5,5 millones de plazas en cuatro países europeos, incluyendo España, debido a las elevadas tasas aéreas.

La guerra que Ryanair inició con Aena en España por las elevadas tasas aéreas se ha trasladado a Europa. La irlandesa ha recortado más de 5,5 millones de plazas en varios países europeos a la vez que ha premiado a otros que transigen con sus exigencias.

Sólo en España, la low cost ha eliminado o anunciado la supresión de tres millones de plazas en la temporada de verano 2025, invierno 2025-2026 y verano 2026. Todas ellas en aeródromos regionales, donde se queja de que Aena no les da incentivos.

También anunció el cese de operaciones en cinco aeropuertos: Valladolid, Jerez de la Frontera, Vigo, Tenerife Norte y Asturias. Si bien es cierto, crece en los grandes aeródromos.

Misma situación es la que se vive en parte del Viejo Continente. La temporada en la que más plazas se han eliminado es la de invierno (finales de octubre a marzo).

La low cost ha recortado 3,55 millones de asientos en cuatro países europeos (incluyendo a España).

En concreto, en Alemania ha reducido 800.000 plazas en aeropuertos como Berlín, Hamburgo y Colonia.

Ryanair justifica esta medida en los elevados costes de acceso (impuestos a la aviación, tasas de control aéreo y seguridad, y tasas aeroportuarias).

Si bien es cierto, el canciller Friedrich Merz anunció la reducción del impuesto ambiental alemán a la aviación, de 15 euros a 12 euros por billete a partir del 1 de julio de 2026.

Sin embargo, Ryanair critica la tardanza o que directamente no se elimine.

En Francia, este invierno Ryanair rebaja su capacidad un 13%, lo que supone la pérdida de 750.000 asientos, 25 rutas y el cierre de tres aeropuertos (Bergerac, Brive y Estrasburgo).

¿El motivo? "El Gobierno francés no ha revertido el aumento del 180% en el impuesto a la aviación implantado en marzo de 2025, lo que hace insostenible la operación", señalan fuentes de la aerolínea a este periódico.

Por su parte, en Bélgica han dejado de ofertar un millón de asientos y retiran cinco aviones en Bruselas.

La irlandesa no entiende que el gobierno haya duplicado el impuesto a la aviación a 10 euros por pasajero a partir de 2027.

Otros recortes

En otros países ha tomado otras medidas, pero sin aportar datos de recorte de plazas. Es el caso de Portugal, donde a partir de verano de 2026 dejará de operar en Azores.

"Esta decisión se debe a las altas tasas aeroportuarias y la inacción del gobierno portugués, que ha aumentado las tasas de control aéreo un 120% tras la Covid, e introducido una tasa de viaje de 2 euros", señalan desde la low cost.

En Austria, por su parte, Ryanair ha reducido tres aviones porque las tasas del aeropuerto de Viena han subido un 30% desde la pandemia.

La aerolínea exige al país eliminar el impuesto a la aviación y reducir las tasas aeroportuarias y de control aéreo. No es la única. Wizz Air también ha salido de este aeropuerto por el mismo motivo.

Apuesta de Ryanair

Por el contrario, Ryanair sí está apostando por aquellos países en los que las tasas aeroportuarias se reducen o se eliminan.

Tal es el caso de Italia, su principal mercado (por delante del español incluso).

Aquí, varias regiones (Abruzzo, Calabria, Trieste y Trapani) han eliminado el impuesto municipal, impulsando un importante crecimiento en la conectividad.

Eso se ha traducido en una nueva base de Ryanair, un 75% más de capacidad, nueva instalación de mantenimiento (15 millones de euros) y más rutas en Calabria.

Asimismo, ha añadido dos aviones y nuevas rutas en Trieste; otro avión adicional y más rutas en Abruzzo; y nueva base en Trapani, dos aviones y más rutas que se traducen en 33% de crecimiento en invierno de 2025.

En Suecia, tras la eliminación del impuesto a la aviación por parte del Gobierno sueco, Ryanair respondió el pasado verano con un importante plan de crecimiento, incluyendo dos nuevos aviones basados en Arlanda y Gotemburgo y 10 nuevas rutas.

Los aviones se mantendrán basados también en la temporada de invierno, permitiendo un incremento de capacidad del 25% y la mejora de la conectividad a lo largo de todo el año.

Asimismo, el Gobierno húngaro eliminó el impuesto medioambiental a principios de 2025, lo que permitió a Ryanair crecer un 13% el pasado verano.

A esta lista en Europa hay que sumar a Polonia y Eslovaquia, donde la compañía de bajo coste también ha incrementado su presencia.

Y fuera del Viejo Continente, Ryanair está apostando fuertemente por Marruecos, donde ya opera en 13 aeropuertos marroquíes, con más de 165 rutas y más de 1.100 vuelos semanales.